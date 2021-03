München/Carolina - Die Carolina Panthers haben die Verträge von Running Back-Star Christian McCaffrey und Outside Linebacker Shaq Thompson umstrukturiert. Das gab Head Coach Matt Rhule in einer Medienrunde bekannt.

Nach der Festlegung der Gehaltsobergrenze für die Saison 2021 schafft die Franchise so mehr Platz für mögliche Verpflichtungen in der Free Agency oder potenziellen Trades mit anderen Teams.

Panthers sparen über fünf Millionen US-Dollar

Wie NFL-Insider Mike Garafalo berichtet, werden 7.047.000 Millionen US-Dollar von McCaffreys Basis-Gehalt in einen Signing Bonus umgewandelt. Im Detail sparen die Panthers so 5.638.000 Millionen US-Dollar an Cap Space ein.

McCaffrey kam verletzungsbedingt in der abgelaufenen Saison nur auf drei Spiele. Thompson erzielte 2020 insgesamt 114 Total Tackles. Er spielte in der letzten Saison zum ersten Mal in seiner sechsjährigen NFL-Karriere alle 16 Spiele.

