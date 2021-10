München - 2017, 10. Dezember. Noch vier Minuten im dritten Viertel beim Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Los Angeles Rams. Die Eagles mit MVP-Kandidat Carson Wentz stehen drei Yards vor der Endzone. Der nächste Touchdown soll her! Snap... Wentz geht seine Optionen durch, aber findet keine Anspielstation, läuft selbst und wird beim Sprung in die Endzone von zwei Rams-Spielern getackled.

Verletzungen werfen Wentz zurück

In diesem Moment hätte die bis dahin sehr gute Saison der Philadelphia Eagles eigentlich vorbei sein müssen. Wir kommen darauf zurück. Carson Wentz reißt sich bei diesem Play das Kreuzband. Bis zu diesem Zeitpunkt war der mittlerweile 28-Jährige einer der Favoriten auf den MVP-Titel. In 13 Spielen legte er fantastische Statistiken auf. 3.296 Yards, 33 Touchdowns, nur sieben Interceptions und eine Completion Percentage von 60,2 Prozent sprechen für sich! Zur Erinnerung: Es war erst seine zweite NFL-Saison.

Richtig erholt hat er sich von seiner Verletzung nicht, einzig in der 2019er-Saison konnte er halbwegs an seine alten Leistungen anknüpfen und führte die Eagles in die Playoffs. Dort unterlag man den Seattle Seahawks, auch weil Wentz das Spiel nach nur neun Snaps mit einer Gehirnerschütterung verlassen musste.

Im März diesen Jahres wurde der ehemalige No.2-Pick zu den Indianapolis Colts getradet, wo er auf seinen ehemaligen Offense-Coordinator traf. Frank Reich war 2018 Head Coach der Colts geworden. Unter ihm erlebte Wentz seine beste Zeit. Der Plan war also klar: Wentz wieder in die Spur bringen!

"Das ist der Typ, den ich aus Philadelphia kenne."

Nach sieben Spieltagen lohnt es sich eine kleines Zwischenfazit zu ziehen. Und dies fällt durchaus positiv aus! Wentz sieht immer mehr wieder wie der Spieler aus, der er vor seinem Kreuzbandriss 2017 war. Man sollte bedenken, dass auch Wentz erstmal bei seinem neuen Team ankommen musste. Auch sein Coach lobt den wiedererstarkten Quarterback: "Das ist der Typ, den ich aus Philadelphia kenne. Er kann eine Big-Play-Maschine sein."

Elf Touchdowns steht nur eine Interception gegenüber. Die wenigsten aller Quarterbacks, die jedes Spiel für ihr Team auf dem Paltz standen. Zu 1.695 erworfenen Yards gesellen sich 97 Rushing Yards und ein Rushing Touchdown. Einzig die Bilanz der Colts sieht auf den ersten Blick nicht ganz so gut aus. Vor Woche acht steht die Franchise aus Indianapolis bei 3-4.

Die Verantwortlichen hatten sicherlich auf einen besseren Start in die Saison gehofft. Aber: Die Spiele gegen die Rams und Ravens gingen knapp verloren und hätten gewonnen werden können, wenn ein, zwei Plays anders gelaufen wären. Gegen die Ravens brachten die Colts einen 19 Punkte Vorsprung nicht über die Ziellinie.

Sollte Wentz seine aktuellen Leistungen konservieren können, sind die Playoffs für die Indianapolis Colts durchaus möglich. Und in den Playoffs ist alles möglich! Das weiß auch Carson Wentz! Denn die Saison war für die Eagles nach seiner Verletzung keineswegs gelaufen. Für ihn kam in jenem Spiel im Dezember 2017 Nick Foles auf das Feld und führte die Eagles nicht nur zum Sieg gegen die Rams, sondern in den Super Bowl. Dort schockte "Philly" die Football-Welt und gewann gegen die New England Patriots und Tom Brady.

