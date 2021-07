München – Es gibt Spieler, die alles dem Erfolg unterordnen. Sogar den Spaß am Spiel, wenn es sein muss. Und dann gibt es Spieler, die genau das nicht können.

Wie Cassius Marsh.

Dessen kurze Zeit bei den New England Patriots hat bei ihm einen so nachhaltig schlechten Eindruck hinterlassen, dass er sich immer mal wieder kritisch zu Wort meldet.

Cassius Marsh hat es gehasst

2018 zum Beispiel blickte er im Groll zurück auf September bis November 2017. Nach nur neun Spielen wurde er entlassen. "Ich konnte meine Zeit dort überhaupt nicht genießen. Dabei habe ich sogar zum ersten Mal in meinem Leben darüber nachgedacht, mit dem Football aufzuhören, weil ich es so gehasst habe, dort zu spielen", sagte er damals dem "Chronicle".

Es ist kein Geheimnis, dass man bei den Patriots zum Lachen durchaus mal in den Keller geht, weshalb Spieler, die dorthin wechseln, es eigentlich wissen sollten, dass der „Patriot Way“ nicht immer nur Spaß ist.

In Tom Seguras Podcast legt der Linebacker, der inzwischen bei den Pittsburgh Steelers spielt, jetzt trotzdem nach. Und das wenig charmant.

"Der 'Patriot Way' ist extrem beeindruckend", sagte Marsh. "Sie arbeiten tagein, tagaus. Ihre Arbeitsmoral, was sie damit einflößen, ist ziemlich legendär. Aber sie behandeln die Spieler auch wie Dreck."

Konkret wurde er bei den Vorwürfen auch. "Du hast keine Mittagspause. Du kommst an und musst dir Zeit nehmen, um zwischen den Meetings zu essen. Und das sind so fünf bis zehn Minuten, in denen ich buchstäblich Essen schaufeln und in einen Becher füllen musste, um es schnell zu verdrücken, bevor ich zum nächsten Meeting gehen konnte", sagte er.

Marsh-Warnung: "Es gibt keinen Spaß"

Marshs Warnung an andere Spieler: "Da gibt es keinen Spaß. Es gibt keinen - ich habe Ärger dafür bekommen, weil ich gesagt habe, dass sie keinen Spaß haben."

Tatsächlich hatten damals ein paar Spieler der Patriots auf die Vorwürfe reagiert. Der Tenor: "Verlieren macht keinen Spaß, deshalb sind wir lieber hier."

Trotzdem verrät Marsh, dass "viele Spieler" ihm heimlich gedankt hätten, "dass ich öffentlich gemacht habe, wie schlecht sie die Jungs behandeln." Niemand sage etwas öffentlich, niemand wolle die Fans verärgern, "denn wenn man einen Super Bowl gewonnen hat, kann man für den Rest seines Lebens für Autogrammstunden in New England bezahlt werden", sagte Marsh.

Einen Seitenhieb gegen Head Coach Bill Belichick konnte er sich auch nicht verkneifen. Er respektiere ihn, er sei ein "super intelligenter Coach", so Marsh.

Aber eben auch furchtbar langweilig, ließ er durchblicken.

Wie in der Schule

Teammeetings seien ein wenig wie in der Schule. "Wenn er reinkommt, ist es totenstill. Alle Telefone werden weggelegt. Lachen, jede Art von Geplauder - fertig. Er geht zu einem Podium und hält jeden Morgen eine 45-minütige bis einstündige Ansprache an das Team", so Marsh. Der Inhalt laut Marsh: Die Geschichte des General Manager, die Geschichte des Teams, die Geschichte des Defensive und Offensive Coordinators, die Geschichte aller Trainer, die Art und Weise, wie die Patriots früher ihre Defense betrieben haben, wie sie es jetzt tun.

Oder anders - sarkastisch - gesagt: "Es ist super, super spannend, ihm beim Reden zuzuhören."

