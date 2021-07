München – Justin Fields hier, Justin Fields dort - die Vorfreude bei den Chicago Bears auf den Erstrundenpick ist groß. Auch wenn der Quarterback erst einmal warten muss.

Denn Head Coach Matt Nagy hat sich festgelegt, dass er in der neuen NFL-Saison erst einmal auf Routinier Andy Dalton setzen wird. Dalton war in der Offseason verpflichtet worden, der 33-Jährige hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.

Klassische Übergangslösung

Die klassische Übergangslösung also, während das Talent in der zweiten Reihe reift, um zu übernehmen, wenn es soweit ist.

Trotzdem gibt es natürlich Stimmen, die Fields, der im Draft 2021 per Trade an elfter Stelle ausgewählt wurde, gerne sofort als Starter sehen würden. Und es wird – so ist das Geschäft – wohl zusätzlichen Druck geben, wenn es unter Dalton nicht laufen sollte.

Dalton selbst sieht das Thema Fields komplett entspannt.

Der Hype komme automatisch mit der Position des Quarterbacks, sagte Dalton: "Er ist ein Erstrundenpick, das verstehe ich. Aber ich verstehe auch, dass ich der Starter bin. Ich wusste, dass ich einen Einjahresvertrag unterschreibe. Ich wusste, dass ich hierher kommen würde und dass ich der Starter sein würde, unabhängig von der Situation hier. Das ist mein Fokus", sagte er.

Andy Dalton: "Werde Justin Fields helfen"

Und er betonte, dass ihn der Hype um seinen designierten Nachfolger nicht berührt.

"Ich mache mir keine Sorgen über all die Dinge, die mit Justin passieren werden, denn das kümmert mich nicht", erklärte er. Beide haben allerdings in der Offseason ein gutes Verhältnis zueinander aufgebaut, sagte Dalton: "Und ich werde ihm so gut es geht helfen."

