München/Chicago - Die Chicago Bears haben ein Grundstück in Arlington Heights erworben, wie die Franchise am Mittwoch bekanntgab. Das Gelände, das rund 40 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Chicago liegt, könnte demnach zum Baugrund eines neuen Stadions werden.

Seit 1971 spielen die Bears im altehrwürdigen Soldier Field, mitten in der "Windy City". Das Stadion müsste dringend modernisiert werden, doch zuletzt gab es in der Kostenfrage immer wieder Streitigkeiten mit der Stadtverwaltung. Zudem ist die Spielstätte mit einer Kapazität von 61.500 Zuschauern das kleinste Stadion der NFL.

"Den Kaufvertrag abzuschließen, war ein wichtiger Schritt bei der Erkundung des Geländes und seines Potenzials", erklärte Bears-CEO Ted Phillips in einem Statement.

Bericht: Bears können 2026 aus Mietvertrag für Soldier Field aussteigen

Die Bears hatten bereits vor einigen Wochen angekündigt, auf Baugrund zu bieten. Die Franchise wolle sich die Möglichkeit offen halten, ein neues Stadion zu bauen. Laut des "Chicago Tribune" können die Bears 2026 aus ihrem Mietvertrag für das Soldier Field aussteigen.

Dem Bericht zufolge könnte das neuen Grundstück auch ein Druckmittel der Bears sein, um von der Stadt bessere Konditionen für eine Vertragsverlängerung zu bekommen.

"Dieser Schritt überrascht uns nicht", wird ein Sprecher der Stadtverwaltung von Chicago von "The Athletic" zitiert. "Wir vertreten weiterhin den Standpunkt, die Bears in Chicago halten zu wollen. Allerdings ist das eine Frage geschäftlicher Interessen, ebenso für die Stadt, wie auch für das Team. Wir müssen das tun, was im besten Interesse unserer Steuerzahler ist."

