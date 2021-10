München - Die Chicago Bears werden die Millionen-Metropole am Michigan Lake wohl im Jahr 2026 verlassen. Wenn auch nur um ein paar Kilometer.

Einem Bericht von "CBS" zufolge steht in jenem Jahr der Abschied aus dem Soldier Field an, in dem seit 1971 die Heimspiele der Franchise ausgetragen werden. Der Artikel stützt sich auf mehrere Quellen aus der Liga.

Chicago Bears übernehmen Gelände einer Pferderennbahn

Das neue Stadion soll in Arlington Heights entstehen. Der Vorort, rund 50 Kilometer von Chicago und der jetzigen Spielstätte entfernt, gilt als größtes Dorf in den USA.

Dort haben die Bears Einigung über den Kauf des Geländes getroffen, auf dem eine berühmte Pferderennbahn steht.

Das hatte Klub-Boss Ted Phillips Ende September verkündet und "eine enge Zusammenarbeit mit Arlington Heights und den umliegenden Gemeinden" versprochen.

Bears können Mietvertrag mit Soldier Field 2026 kündigen

Von "CBS" wird ein Insider so zitiert: "Das ist kein Druckmittel. Es wird sehr wahrscheinlich passieren. Das ist der richtige Schritt." Die Bears können den bestehenden Mietvertrag mit Soldier Field in fünf Jahren zu den gegebenen Konditionen kündigen, heißt es weiter.

Das Problem für die Franchise: Ihr aktuelles Stadion ist das mit der geringsten Kapazität in der NFL und bietet auch kaum Möglichkeiten zur Erweiterung.

In Arlington Heights könnten die Bears auch den Platz um das neue Stadion herum nutzen. Das gesamte Gelände soll 326 Hektar messen, der Klub zahlt laut "The Athletic" 197,2 Millionen US-Dollar (knapp 170 Millionen Euro).

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.