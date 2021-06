München/Kansas City - Das Receiver-Duo Tyreek Hill und Julio Jones würde wohl dem ein oder anderen Defensive Coordinator der NFL Kopfzerbrechen bereiten.

Der Passempfänger der Kansas City Chiefs würde einen Wechsel von Jones zum Team um Quarterback Patrick Mahomes in jedem Falle begrüßen.

Hill: Seit der High School Jones-Fan

"Wenn ich mit ihm zusammenspielen könnte, wäre das unglaublich", wird Hill vom "Kansas City Star" zitiert. Die Bewunderung des fünfmaligen Pro Bowlers für den Falcons-Receiver begann schon weit vor seiner Zeit in der besten Football-Liga der Welt.

"Als ich noch an der High School war, hat er am College in Alabama schon sein Ding gemacht. Seitdem bin ich ein Fan", offenbarte "Cheetah" im Rahmen eines von ihm organisierten Football-Camps gegenüber Reportern und lobte Jones im Anschluss in den höchsten Tönen.

Seahawks wohl mit guten Chancen auf Julio Jones

"Er ist so groß, so schnell, so dominant. Wir alle wissen, dass er wohl der beste Receiver ist. Ich würde es lieben, mit ihm gemeinsam zu spielen", schwärmte der 27-Jährige.

Allerdings gelten die Kansas City Chiefs nicht als Favorit auf einer Verpflichtung des abwanderungswilligen Jones. Angeblich sollen die Seattle Seahawks zurzeit die besten Karten haben, aber auch die New England Patriots, die San Francisco 49ers und die Tennessee Titans wurden bereits als mögliche Landing Spots genannt.

