München – Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und Travis Kelce muss dann eben aus den Trophäen trinken, die es in der NFL so gibt.

Auch wenn der Tight End als Kind andere Träume hatte.

Kelce funktionierte die Vince-Lombardi-Trophy nach dem Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers kurzerhand um, wie er seinen Fans auf Instagram mitteilte. Über den unteren Teil ließ er eine Dose Bier in seine Kehle laufen.

"Ich bin mit Hockey aufgewachsen, deshalb wollte ich immer aus dem Stanley Cup trinken, nachdem ich zum Champion gekrönt wurde", schrieb er auf Instagram.

Doch Kelce ist ja flexibel. "Keine Tasse auf der Lombardi, also habe ich beschlossen, die Lombardi-Rodelbahn runterzufahren."

Es ist zu befürchten, dass die edle Trophäe in diesen Tagen noch öfter als Bier-Rodelbahn umfunktioniert wird. Am Mittwoch lassen sich die Chiefs bei der traditionellen Parade in Kansas City von den Fans feiern.

