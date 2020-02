München/Denver - Schon seit neun Jahren spielt Cornerback Chris Harris Jr. schon bei den Dencer Broncos. Nun bereitet er sich zum ersten Mal in seiner Karriere auf die Free Agency vor.

Noch kein Signal der Broncos

Am Montag sagte er gegenüber "104.3 The Fan", dass die Broncos sich noch nicht bei ihm bezüglich einer Vertragsverlängerung gemeldet hätten. Generell gab es keinen Kontakt zwischen ihm und den Verantwortlichen, seit die reguläre Saison beendet wurde.

Ob er in Denver bleibt, hängt demnach nicht von ihm, sondern von den Verantwortlichen der Broncos um Director of Football Operations John Elway ab. "Ob ich bleibe, ist keine Frage für mich. Sie müssen John Elway fragen. Leute kommen mit dieser Frage immer wieder auf mich zu, doch ich kann sie nicht beantworten. Die Verantwortlichen treffen die Entscheidung", sagte er im Radio laut "The Athletic".

Somit bestimmen tatsächlich die Broncos, wie es mit dem Star-Cornerback weitergeht. "Wenn sie mich zurückwollen, werde ich zurückkommen", fügte dieser hinzu.

Free Agency verlockend für Harris

Wenn er tatsächlich den Markt austesten sollte, sieht es ganz danach aus, dass man ihn in der nächsten Saison in einem neuen Trikot sehen wird. "Ich kann es nicht genau sagen, aber die Richtung scheint im Moment die richtige zu sein", sagte er.

"Ich denke jeder hat es verdient, seinen persönlichen Marktwert auszutesten, und an diesem Punkt stehe ich jetzt. Ich habe mir in den letzten neun Jahren den Hintern aufgerissen und der Stadt alles gegeben, was ich konnte. Nun ist es Zeit zu sehen, was die anderen Teams von mir denken", erklärte er seine Absichten in der Offseason.

Harris ist somit ein weiterer großer Name, der in dieser Offseason das Team wechseln könnte. Als Priorität gab er neben dem finanziellen Aspekt an, dass besonders das defensive Spielsystem bei einer möglichen neuen Station zu ihm passen müsste.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.