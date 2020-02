München – Die Reaktion ist fast immer die gleiche: Abneigung. Gekränktes Ego. Verletzter Stolz.

Franchise Tag. Transition Tag. Was auch immer für ein Tag: Die meisten NFL-Profis sind wenig begeistert, wenn sie bei einem auslaufenden Vertrag mit einem von ihnen belegt werden.

Die Klubs binden die Spieler damit für eine weitere Saison, zwingen sie so quasi dazu, zu bleiben, wenn man sich über einen neuen Kontrakt nicht einigen kann.

Prescott ein Beispiel

Dak Prescott ist ein aktuelles Beispiel. Der (vergleichsweise günstige) Rookie-Vertrag des Quarterbacks der Dallas Cowboys läuft aus, beide Seiten wollen verlängern, einig wurde man sich bislang nicht.

Prescott will mehr als 30 Millionen Dollar, mit einem Franchise Tag wären es rund 30 Millionen, aber eben nur für ein Jahr. Noch haben die Cowboys diese Option als letzten Ausweg nicht gezogen.

Chris Jones kennt das. Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs plant ebenfalls, einen Franchise Tage einzusetzen. Der Defensive Tackle würde in etwa 16 Millionen Dollar kassieren, ein Vielfaches seines bisherigen Rookie-Salärs.

Er beschreibt bei Fox Sports das Dilemma, in dem die Spieler in dem Moment stecken, wenn sie mit dem Tag belegt werden.

Mix aus Emotionen

"Es ist ein Mix aus Emotionen", sagte er, "weil man denkt, dass man in vier Jahren alles richtig gemacht, sich aus allem Ärger herausgehalten hat und ein gutes Mitglied des Teams und der Stadt war. Dann erwartet man, belohnt zu werden", stellt er klar.

Das wird oft angeführt: Respekt, Lohn, Anerkennung. Nicht selten antworten die Spieler mit einem Streik, um sich zu wehren und ihre Interessen durchzusetzen, für einen neuen Vertrag.

Zwei grundsätzliche Gedanken macht sich Jones: "Dass sie nicht schätzen, was man mitbringt, was man leistet. Man kann es aber auch so sehen, dass man ihnen Zeit gibt, um etwas aufzubauen". Der Cap Space lässt grüßen.

Klar: Dicke, langfristige Verträge blockieren Geld, das man dafür ausgeben könnte, um das Team zu verstärken. Im Raum steht ja auch immer noch die Vertragsverlängerung von Star-Quarterback Patrick Mahomes. Günstig wird auch die nicht.

"Es ist ein bisschen hart", sagte Jones: "Es ist wie: 'Was soll ich sonst noch tun? Ich muss 30, 35 Sacks holen, um zu zeigen, dass ich es kann?'", so der 25-Jährige, der vor allem in den vergangenen beiden Jahren mit 40 und 36 Tackles sowie 15,5 und 9 Sacks glänzte.

Wie geht es weiter?

Wie geht es jetzt weiter? Kommt für Jones der Tag und bis zum Sommer keine Einigung, könnte das Spiel 2021 von vorne losgehen. Einmal hätten die Chiefs dann noch die Möglichkeit, Jones zu binden, ehe er 2022 Free Agent werden würde. Irgendwo dazwischen können sich aber immer auch die Fronten verhärten.

Ebenfalls möglich: Ein langfristiger Vertrag für den Leistungsträger. Oder ein Trade. "In beiden Fällen werde ich bezahlt", weiß Jones.

Er weiß aber auch, dass es "schön" wäre, "in Kansas City und bei Mahomes zu bleiben. Was wir aufbauen, ist außergewöhnlich. Ich habe das Gefühl, wir bauen eine Ära auf."

Er will ein Teil davon sein, dafür aber auch angemessen bezahlt werden. Und auch für das Ego.

