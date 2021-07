München - Der NFL droht ein weiterer Skandal um einen Superstar.

Cornerback Richard Sherman, der nach drei Jahren bei den San Francisco 49ers aktuell ohne Vertrag da steht, wurde von der Polizei verhaftet. Dem Vizepräsidenten des Exekutivkomitees der NFL Players Association wird Diebstahl in Kombination mit häuslicher Gewalt sowie Fahrerflucht vorgeworfen.

Aber was hat sich im Einzelnen überhaupt zugetragen? Welche Erkenntnisse gibt es bislang und wo befindet sich der Super-Bowl-Sieger der Saison 2013 aktuell?

ran liefert euch die Chronologie zum Fall Richard Sherman.

+++ 15. Juli, 23:30 Uhr: Rapoport berichtet über massive psychische Probleme +++

Nun wurden auch erste Details über den mentalen Gesundheitszustand von Sherman bekannt. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, litt der NFL-Star seit mehreren Monaten an psychischen Problemen. Es sei so schlimm geworden, dass "mehrere seiner Freunde eingeflogen sind, um ihn zu besuchen.

"Meinem Verständnis nach sind sich seine engen Freunde dessen bewusst gewesen und haben Shermans Haus in dieser Offseason bei verschiedenen Gelegenheiten besucht, um zu versuchen, einzugreifen und Richard Sherman zu helfen, mit dem umzugehen, womit er persönlich zu kämpfen hat", so Rapoport.

Außerdem berichtete er, dass Sherman während des Vorfalls niemanden angegriffen habe. Lediglich er selbst habe bei der Festnahme leichte Verletzungen erlitten.

+++ 15. Juli, 17:00 Uhr: Sherman kann sich äußern +++

Derzeit befindet sich der Cornerback im Gefängnis. Frühestens am Nachmittag wird er sich zu den Vorwürfen äußern können. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dass er auf Kaution freikommt.

+++ 14. Juli, 18:00 Uhr: Verstörender Notruf der Ehefrau wird publik +++

Der Notruf, der in der Nacht bei der Polizei eingegangen ist, wird veröffentlicht - und vermittelt ein ganz anderes Bild. Darauf zu hören ist seine Ehefrau, die sich als Ashley Sherman vorstellt. Ihre Worte legen im Laufe des Gesprächs nahe, dass Sherman nicht nur mit psychischen Problemen, sondern auch mit Alkoholmissbrauch zu kämpfen hat.

"Ich brauche sofort Beamte in meinem Haus. Mein Mann ist betrunken und streitlustig - und er hat gedroht, sich umzubringen", erklärt sie dem Disponenten am Telefon.

Später sagt die Ehefrau des NFL-Stars, dass er versucht habe, mit ihrem Onkel zu kämpfen. Während des Notrufs ist zudem zu hören, wie Ashley Sherman ihren Mann wiederholt anschreit und ihn bittet, aufzuhören. Kurz vor Ende des Gesprächs übernimmt ein anderes Familienmitglied den Hörer und betont noch einmal, wie betrunken Sherman sei und wie dringend die Polizei benötigt werde.

+++ 14. Juli, 16:00 Uhr: Ehefrau unterstützt Sherman +++

Der fünfmalige Pro Bowler bekommt Unterstützung von seiner Ehefrau Ashley Moss, die sich in der "Seattle Times" äußert. "Er hat niemanden verletzt. Meine Kinder kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden", so die Mutter seiner zwei Kinder.

Und weiter: "Er ist ein guter Mensch und dieser gesamte Vorfall entspricht nicht seinem Charakter. Uns geht es allen gut, wir versuchen alles, um ihn da rauszuholen. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass niemand verletzt wurde."

+++ 14. Juli, 12:00 Uhr: NFL und Gewerkschaft äußern sich +++

Die NFL äußert sich in einem Statement: "Wir untersuchen jeden Vorfall, an dem die Strafverfolgungsbehörden beteiligt sind. Wenn es zu einer Verletzung der Verhaltensrichtlinien gekommen sein sollte, müsste der Spieler mit Disziplinarmaßnahmen rechnen."

Auch die Players Association überwacht die Situation: "Wir wurden informiert, dass einer unserer führenden Spieler in der vergangenen Nacht wegen angeblicher häuslicher Gewalt verhaftet wurde. Wir haben das Krisenprotokoll zum Schutz und zur Unterstützung aller Beteiligten aktiviert."

+++ 14. Juli, 08:00 Uhr: Freilassung gegen Kaution abgelehnt +++

Eine Freilassung des Sportlers gegen Zahlung einer entsprechenden Kaution wird von der Polizei abgelehnt. Wie ein Sprecher betont, handelt es sich dabei um eine übliche Vorgehensweise.

+++ 14. Juli, 02:00 Uhr: Notruf wegen Einbruch und Körperverletzung +++

Nur wenig später geht ein weiterer Notruf ein. Die Person am Telefon schildert, dass sich ein "erwachsenes Familienmitglied", das nicht im betreffenden Haus wohnt, gewaltsam Zutritt verschafft habe. Dabei handelt es sich um Sherman und das Haus seiner Schwiegereltern.

Nach dem Eintreffen der Polizei ist der 33-Jährige zunächst kooperativ. Als ihm die Beamten mitteilen, dass sie ihn festnehmen werden, beginnt Sherman jedoch mit den Polizisten zu kämpfen und versucht zu flüchten. Dies bestätigt Darrell Lowe, Leiter des Redmond Police Departments, später in einem Statement. Ein Polizeihund muss eingesetzt werden, dieser fügt Sherman Wunden an Knie und Unterschenkeln zu.

Die Beamten, die wegen des Unfalls mit Fahrerflucht ermitteln, stoßen ebenfalls zum Tatort und identifizieren den NFL-Profi eindeutig.

Nach der Festnahme wird er erst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, danach in das King County Gefängnis. Auch ein Officer wird leicht verletzt.

+++ 14. Juli, 01:30 Uhr: Notruf wegen Fahrerflucht +++

Der erste Vorfall, der Sherman zur Last gelegt wird, ist eine Fahrerflucht. Kurz vor 1:30 Uhr geht bei der Polizei ein Anruf von Bauarbeitern ein, die an einer Straße östlich von Seattle arbeiten. Es wird gemeldet, dass ein offenbar betrunkener Fahrer in die Bauzone gefahren ist.

Als das Fahrzeug die Zone verlässt, prallt es gegen eine Beton-Absperrung und wird erheblich beschädigt. Der Wagen wird noch kurz weiter bis zu einem Parkplatz gesteuert, dort entfernt sich der Fahrer unerlaubt und begeht damit Fahrerflucht.

Das betreffende Fahrzeug ist auf NFL-Star Richard Sherman zugelassen. Die Polizei versucht, den Cornerback sofort ausfindig zu machen, um via Blutprobe festzustellen, ob er unter Alkohol oder Drogen stand - doch der Sportler ist zunächst nicht auffindbar.

