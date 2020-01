München – Die Cincinnati Bengals überlassen nichts dem Zufall. Obwohl sie gar nicht viel falsch machen können. Joe Burrow – wer soll sonst ihr Nummer-1-Pick beim Draft in Las Vegas (23. bis 25. April) sein?

Doch das schlechteste Team der Saison 2019 macht trotzdem seine Hausaufgaben.

Auch beim Senior Bowl am Start?

Noch steht nicht fest, ob der Quarterback, der die LSU Tigers in dieser Woche zur College-Meisterschaft geführt hatte, in der kommenden Woche am Senior Bowl (25. Januar) teilnimmt.

Die Bengals stellen dort die Trainer für ein Team des College All-Star-Spiels, in dessen Vorlauf sich die Talente mehrere Tage lang zeigen können, auch abseits des Platzes, zum Beispiel in Gesprächen. Es wäre eine ideale Gelegenheit, letzte Zweifel auszuräumen.

Sollten überhaupt noch welche bestehen.

Denn wenn man hört, was die Bengals-Trainer so zu sagen haben, zweifelt kaum noch jemand daran, dass sie den Quarterback auswählen werden. "Er erfüllt viele Kriterien zu diesem frühen Zeitpunkt", sagte Quarterbacks Coach Alex Van Pelt: "Er sieht wie ein faszinierender Typ aus."

Offensive Coordinator Brian Callahan hat sich jeden Snap der LSU-Offense angeschaut.

Schneller als gedacht

"Er hat ein natürliches Gefühl für die Pocket. Es scheint, als hat er das Feld immer komplett im Blick. Er verlängert das Play sehr, sehr gut. Und er ist schneller, als man auf den ersten Blick meinen könnte", sagte Callahan, der noch weitere Eigenschaften lobte wie seine Genauigkeit oder das seine Bälle fast nie den Boden berühren. "Das ist selten. Er bringt die Bälle so, dass die Jungs Plays machen können."

Ein weiterer Vorteil: Das, was LSU in der Offense um Burrow gespielt hat, sieht man bei vielen Teams in der NFL, auch bei den Bengals.

"Wir haben viele Ähnlichkeiten mit ihrem Passspiel. Es sind alles Dinge, die sehr gut zu dem passen, was wir und viele andere Teams tun", sagte Callahan.

