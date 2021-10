München - Verwöhnt wurden die Fans der Cincinnati Bengals in den vergangenen Jahren wahrlich nicht. Vor allem in den zurückliegenden beiden Spielzeiten war das Dasein als Fan der NFL-Franchise keine wirkliche Freude.

2019 brachte es das Team in der Regular Season gerade einmal auf zwei magere Siege, 2020 waren es deren vier. Von einer Playoff-Teilnahme wie zuletzt im Jahr 2015 konnte man nur träumen. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Schon nach dem sechsten Spieltag hatte das Team die vier Siege aus dem Vorjahr auf dem Konto, nach Woche 7 sind es bereits fünf. Mit einer Bilanz von 5:2 steht das Team von Quarterback Joe Burrow an der Spitze der AFC North – gemeinsam mit den Baltimore Ravens. Keine Mannschaft in der gesamten AFC bringt es auf mehr Erfolge.

Kein Team in der AFC besser als die Bengals

Wirklich auf dem Schirm scheinen viele die Franchise aber dennoch nicht zu haben. Bei der Frage nach möglichen Playoff-Teilnehmern oder gar den Super-Bowl-Favoriten wird Cincinnati nur selten genannt. Zu Unrecht.

Nach der unglücklichen Overtime-Pleite gegen die Green Bay Packers in Woche 5, als beide Kicker mehrfach ihren Dienst versagten, galten die Baltimore Ravens am vergangenen Wochenende als DER Gradmesser schlechthin. Eine Herausforderung, die die Truppe mit Bravour meistern konnte.

Mit 41:17 wurden Lamar Jackson und Co. gedemütigt, Burrow und seine Mannschaftskollegen lieferten dabei eine glorreiche Vorstellung ab.

Quarterback Burrow so stark wie noch nie

Was aber macht die Bengals so stark?

Zum einen wäre da Quarterback Joe Burrow. Nach der miserablen 2019er-Saison kam er im vergangenen Jahr als Nummer-1-Pick nach Cincinnati. Während er in seinem ersten Jahr aufgrund einer Verletzung nicht adäquat helfen konnte, ist er in der laufenden Saison voll da.

Gegen die Ravens warf er für 416 Yards – so viel wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Mit seinen 23 angebrachten Würfen gelangen ihm zudem drei Touchdown-Pässe bei einer Interception. Nach der Partie wurde er von Giants-Legende und NFL-Analyst Phil Simms gar mit Quarterback-Legende Joe Montana verglichen. "Entspannen wir uns. Lasst mich ich selbst sein", antwortet der Signal Caller auf den Vergleich angesprochen.

Für ein erfolgreiches Spiel braucht es selbstverständlich auch schlagkräftige Offensivspieler. Seinen aktuell wohl Besten hat er in Ja'Marr Chase gefunden. Wobei "gefunden" an dieser Stelle nicht der richtige Ausdruck ist. Der Signal Caller und sein Rookie-Receiver kannten sich bereits, und das ziemlich gut.

Connection zwischen Burrow und Chase

Beide spielten gemeinsam für die Louisiana State University. 2019, als Burrow sagenhafte 60 Touchdown-Pässe für LSU warf, war Chase seine liebste Anspielstation. 20 Mal fing der NFL-Rookie seinerzeit einen Touchdown-Pass, insgesamt gelangen ihm 84 Catches für 1.780 Yards.

Dass die Bengals kurz nach dem Draft zugaben, Chase auch gedraftet zu haben, weil er mit dem Heisman-Trophy-Gewinner bereits am College gut harmoniert hat, verwundert da kaum. Die exzellente Verbindung zwischen beiden, die bereits nach kürzester Zeit spürbar war, ist auch in Zahlen zu belegen.

754 Receiving Yards in den ersten sieben Saisonspielen – noch nie gelangen einem Rookie mehr. Dazu kommen beeindruckende sechs Touchdowns. Die Stats alleine sind jedoch nicht alles, was seine Teamkollegen so sehr an Chase schätzen.

Chase beeindruckt mit selbstloser Art

Im Spiel gegen die Detroit Lions in Woche 6 gelang ihm ein beeindruckender Block, als Running Back Joe Mixon nach einem Catch zu einem 40-Yard-Touchdown in die Endzone stürmte.

Nach dem Spiel ließ Mixon keinen Zweifel daran, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. "Das ist sein Touchdown. Das war nicht meiner. Er hat einen Wahnsinns-Block gestellt. Er hat da einen zu Boden geworfen. Ich habe die Aktion nur zu Ende gebracht", erklärte er im Gespräch mit US-Reportern.

"Das ist die Definition dieses Teams – Selbstlosigkeit", unterschrieb auch Linebacker Logan Wilson den Zusammenhalt der Spieler. In selbiges Loblied stimmte auch Cheftrainer Zac Taylor ein. So sagte er über seinen Receiving Corps: "Sie sind selbstlos. Sie kümmern sich um ihre Teamkollegen. Und ich konnte in Ja'Marrs Augen sehen, wie sehr er sich über Joe Mixons Touchdown gefreut hat. Und Jungs mit so einer Einstellung zu haben, wird uns noch sehr weit bringen."

Head Coach Taylor unter Druck

Dass Taylor diese "Jungs" in seinem Team hat, sorgt aber auch durchaus für Druck. Nach zwei äußerst erfolglosen Jahren steht der Head Coach in seiner dritten Spielzeit unter Beobachtung, das machte auch Bengals-Owner Mike Brown auf einem Medientag im Juli deutlich.

"Er hatte ein paar Jahre Zeit, um Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Wir haben ein Team, das zu drei Vierteln aus seinen Spielern besteht und aus neuen Spielern, die gekommen sind, seit er hier ist. Es ist jetzt sein Team."

Und dieses scheint er immer besser in Fahrt zu bringen. "Wir dürfen uns verbessern und unser Team aufbauen, und wir haben inzwischen einfach ein andere Mentalität", stellte Taylor nach dem Sieg gegen die Ravens fest. Übermütig wird er deswegen aber noch lange nicht. "Wir haben kein Recht, selbstgefällig zu werden", stellt der Head Coach umgehend klar. "Es gibt so viele Dinge, die wir nicht schleifen lassen dürfen."

Playoffs das Ziel der Bengals

Beispielhaft steht dafür das Laufspiel der Bengals, das sich seit der vergangenen Saison deutlich verbessert hat. Mit Joe Mixon hat das Team hierbei einen Spieler, der nicht nur im reinen Run Game sein Können einbringt, sondern inzwischen sogar als Receiver und in der Pass Protection.

Für Trainer Zac Taylor ist das erste erfolgreiche Jahr seit seinem Amtsantritt eine wahre Freude. So erklärte er, es mache Spaß, nach Siegen in der Umkleidekabine zu sein. Allerdings müsse sein Team das Niveau weiter steigern.

Richtigen Spaß erwartet der 38-Jährige aktuell allerdings noch nicht. "Der Spaß kommt im Januar und Februar."

Die Bengals-Fans können sich also auf etwas gefasst machen.

