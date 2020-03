München/Key Biscayne - Der neue Präsident der Spielergewerkschaft NFLPA steht fest - es ist J.C. Tretter von den Cleveland Browns.

Der 29 Jahre alte Center wurde am Dienstag bei einem Treffen von Spielervertretern gewählt. Tretter setzte sich bei der Wahl unter anderem gegen Michael Thomas von den New York Giants und Sam Acho von den Tampa Bay Buccaneers durch.

Laut "ESPN" erhielt Tretter bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Viele Spieler sollen Tretter aufgrund seiner diplomatischen Haltung bei den Verhandlungen zum neuen Grundlagenvertrag (CBA) unterstützt haben - die Abstimmung über das potenzielle neue Collective Bargain Agreement erfolgt am kommenden Wochenende.

"Immer alles von beiden Seiten betrachten"

"Man muss die Fähigkeit besitzen, alles von beiden Seiten zu betrachten und Dinge nicht nur aus eigenen Augen zu sehen", sagte Tretter. "Es gibt immer Positives wie Negatives, so laufen Verhandlungen nun einmal. Man wird nie alles bekommen, aber es wird immer Inhalte geben, die man nicht will. Ich habe bislang immer versucht, beide Seiten zu verstehen und entsprechend zu vermitteln - jetzt muss jeder für sich entscheiden, was er will."

Neben Tretter wurden folgende Spieler ins NFLPA-Exekutivkomitee gewählt: Michael Thomas, Thomas Morstead, Richard Sherman, Ben Watson, Calais Campbell, Sam Acho, Lorenzo Alexander, Malcolm Jenkins und Wesley Woodyard.

Die NFL-Spieler haben nun bis Samstag, 11:59 Uhr Ostküstenzeit, Zeit, sich für oder gegen das neue CBA zu entscheiden. Der neue Grundlagenvertrag geht dann durch, wenn er mehr als 50 Prozent Zustimmung erhält.

