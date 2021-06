München - Geht man nach aktuellen Quoten des Wettanbieters "PointsBet", ist Kevin Stefanski auch in der Saison 2021 Favorit auf den Titel "Coach of the Year" in der NFL.

Der 39-Jährige hatte den begehrten Award schon in der vergangenen Saison gewonnen, nachdem er die Cleveland Browns erstmals seit 18 Jahren wieder in die Playoffs geführt hatte. Sollte ihm dies in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gelingen, dürfte an Stefanski erneut kaum ein Weg vorbei führen.

Setzt man auf den Browns-Coach winkt eine Quote von +1200.

Sean McVay von den Rams, 49ers-Coach Kyle Shanahan, Brandon Staley (Chargers) und Brian Flores (Dolphins) bringen jeweils +1500. Ist man auf einen besonders großen Gewinn aus, sollte man auf David Culley setzen. Der neue Trainer der Houston Texans bringt eine Quote von +8000.

Eine erneute Auszeichnung als "Coach of the Year" würde Stefanski einen Platz in den NFL-Geschichtsbüchern garantieren, denn bislang konnten erst drei Trainer diesen Titel erfolgreich verteidigen: Allie Sherman (1961/62), Don Shula (1967/68) und Joe Gibbs (1982/83).

