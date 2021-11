Cleveland/München - Geoff Schwartz kennt Odell Beckham Jr. gut. Als Guard spielte der heute 35-Jährige in den Spielzeiten 2014 und 2015 gemeinsam mit OBJ in der Offensive der New York Giants. Weshalb der Tweet des mittlerweile als Football-Analyst arbeitenden Schwarz umso bemerkenswerter ist.

"Einige Spieler haben 'Free Odell'-Shirts vor ihren Spielen heute getragen. Es sieht aber aus, als ob die Browns-Offense besser spielt, seit sie von Odell befreit wurde", twitterte Schwartz am Sonntag. Und tatsächlich ließ sich nicht von der Hand weisen, dass die Offensive der Cleveland Browns um Quarterback Baker Mayfield im Spiel eins nach der Beckham-Entlassung beim 41:16-Sieg gegen die Cincinnati Bengals zu Hochform auflief.

Bunch of players wore “Free Odell” shirts before games today. Looks like the Browns offense is playing better since they are free of Odell on the field. 🤷‍♂️ — Geoff Schwartz (@geoffschwartz) November 7, 2021

Vermisst wurde Beckham Jr., dessen Trade von Giants zu den Browns im März 2019 die Football-Welt tagelang in Atem hielt, jedenfalls nicht. Weshalb nun intensiv diskutiert wird, wer Schuld daran hat, dass die Zeit von OBJ in Cleveland so enttäuschend verlief und mit einer Entlassung in der vergangenen Woche endete. Die Browns, oder doch der exzentrische Receiver selbst?

Nicht nur LeBron James machte sich für OBJ stark

Klar ist, dass OBJ auch eine Menge prominente Fürsprecher hat. Basketball-Superstar und Cleveland-Native LeBron James schlug sich beispielsweise auf die Seite von Beckham Jr. "OBJ wird wieder zeigen, warum er so besonders ist", schrieb James und versah den Tweet mit dem Hashtag "WR1".

Wie von Geoff Schwartz erwähnt, trug eine Gruppe von den Spielern der Minnesota Vikings beim Warm-Up ein T-Shirt mit der Aufschrift "Free Odell". Beckhams Vater Odell Beckham Sr. postete kürzlich ein elf Minuten langes Video mit Szenen, in denen Beckham sich zwar freilaufen konnte, von Baker Mayfield aber nicht angeworfen wurde.

Several #Vikings players out here in “Free Odell” shirts for warmups. This is Cam Dantzler, who grew up in Louisiana with Beckham. Justin Jefferson is also wearing one for his fellow LSU alum. pic.twitter.com/9LKKQIXF8U — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) November 7, 2021

Gerade einmal 17 Bälle fing der vor einigen Tagen 29 Jahre alt gewordene Receiver in dieser Saison, einen Touchdown erzielte er nicht. Dass die Chemie zwischen ihm und Mayfield auf dem Spielfeld nicht sonderlich gut war, ist unbestritten.

Beckham Jr. schon bei den Giants in der Negativspirale

Betrachtet man aber die komplette Karriere Beckhams, ist insgesamt eine gewisse Negativtendenz zu erkennen, die bereits bei den Giants begann. Nach drei phänomenalen ersten Spielzeiten, in denen Beckham Jr. sich den Status eines Superstars erspielte und mit seinem spektakulären Catch im Rückwärtsfallen am 24. Januar 2015 für einen der denkwürdigsten Momente der NFL-Geschichte sorgte, zog er sich in der Saison 2017 einen Knöchelbruch zu.

In der Saison 2018 meldete sich OBJ zwar mit mehr als 1.000 Receiving Yards zurück, gleichzeitig wirkte er aber auch immer unzufriedener bei den Giants. Er kritisierte Quarterback Eli Manning und machte diesen somit indirekt auch für seine zurückgehenden Zahlen verantwortlich. Eine Situation, die in gewisser Weise an die letzten Wochen und Monate mit Mayfield erinnert.

Nach dem Trade nach Cleveland spielte Beckham Jr. eine weitere Saison mit mehr als 1.000 Receiving Yards, bevor er sich in der Saison 2020 einen Kreuzbandriss zuzog und seitdem nicht mehr an seine Form anschließen konnte. Die Frage, ob OBJ, der vor allem von seiner Schnelligkeit und seinem explosiven Antritt lebt, noch derselbe wie vor der Verletzung ist, ist schwer zu beantworten. Dafür wurde er zuletzt schlicht zu wenig ins Spiel der Browns eingebunden.

NFL-Experte Orlovsky: OBJ passte nichts in Browns-System

Die Browns jedenfalls scheinen den extrovertierten Receiver auf den ersten Blick tatsächlich nicht zu benötigen. Mayfield warf gegen Cincinnati 218 Yards und zwei Touchdowns, das Laufspiel der Browns ist ohnehin das vielleicht stärkste in der NFL. No Odell, no problem, könnte man also sagen.

"Das waren die Browns, wie ich sie in der Offseason erwartet hatte", sagte der frühere Quarterback und jetzige Football-Experte Dan Orlovsky bei "ESPN" und vertrat damit eine ähnliche Meinung wie Geoff Schwartz: "Das war der Quarterback, den ich erwartet hatte. In Wirklichkeit ist Baker Mayfield ein besserer Quarterback ohne OBJ. Kevin Stefanski ist ein besserer Head Coach ohne einen Star-Receiver."

Der ballhungrige Beckham Jr., der sich stets beweisen wolle, passe einfach nicht ins System der Browns, führte Orlovsky weiter aus. So gesehen könnte die aktuelle Lage eine Win-Win-Situation sein. OBJ kann bald bei einer anderen Franchise beweisen, dass er tatsächlich noch der Superstar vergangener Tage ist. Und Baker Mayfield kann bei den Browns die Bälle verteilen, ohne auf die Ansprüche von Odell Beckham Jr. und die seiner zahlreichen Fans Rücksicht nehmen zu müssen.

Christian Stüwe

