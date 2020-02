München/Cleveland - Er ist erst seit ein paar Tagen im Amt, ließ aber bei seiner offiziellen Vorstellung keine Zweifel aufkommen, was er von seinen Spielern und der Franchise unter seiner Ägide erwartet: der neue General Manager der Cleveland Browns, Andrew Berry. Obwohl er mit seinen erst 32 Jahren der jüngste GM in der NFL ist, fand Berry vor allem zum Verhalten der beiden Browns-Stars Kareem Hunt und Odell Beckham Jr. in den vergangenen Wochen deutliche Worte.

Hunt wurde Ende Januar von der Polizei wegen zu schnellen Fahrens angehalten und dabei fanden die Beamten außerdem eine kleine Menge Marihuana und eine fast leere Flasche Wodka auf dem Rücksitz. Nicht das erste Mal, dass der Running Back in der Vergangenheit auffällig wurde. In der vergangenen Saison musste er acht Spiele lang aussetzen, weil er gegen persönliche NFL-Regularien verstoßen hatte. Außerdem wurde er von den Kansas City Chiefs entlassen, weil eine Videoaufnahme zeigte, wie er eine Frau in der Innenstadt Clevelands getreten hat. Berrys Vorgänger Jim Dorsey holte ihn dann kurzerhand zu den Browns.

Klare Worte vom neuen General Manager

"Ich habe mit Kareem gesprochen und ihm klar und deutlich gesagt, was wir in Zukunft von ihm erwarten", so Berry. "Wir brauchen hier Typen, die stark, clever, vor allem aber verlässlich sind - und das sowohl auf als auch neben dem Platz. Kareem versteht das und wir erwarten nun von ihm, dass er sich eingliedert und mit uns gemeinsam etwas Großes entwickelt."

Browns-Besitzer Jimmy Haslam legte in Sachen Hunt noch nach: "Das ist alles nicht gut! Kareem weiß, dass er sich bessern muss. Andrew und auch Head Coach Kevin Stefanski haben ausführlich mit ihm gesprochen und dabei möchte ich es auch zunächst einmal belassen. Was er gemacht hat, ist nicht akzeptabel. Wir werden weiterhin mit ihm arbeiten und ihn bestmöglichst unterstützen - aber Kareem weiß nun, dass unsere Erwartungen an ihn deutlich höher sind als das, was er uns bislang von sich gezeigt hat."

Klare Worte, die suggerieren, dass Hunt in Cleveland wohl nicht mehr so viele Bewährungschancen bekommen wird. Er sollte sich schnellstmöglich besinnen - genauso wie sein Teamkollege Odell Beckham Jr.

Auch OBJ benimmt sich mal wieder daneben

Denn auch dieser musste sich in den vergangenen Woche mit einem Haftbefehl in New Orleans auseinandersetzen, nachdem ein Video zeigte, wie er einem Polizeibeamten auf dessen Hinterteil schlug und zusätzlich auch noch Geld an College-Footballer verteilte, was gegen die Statuten der NCAA verstößt. Das alle passierte in der Kabine des Superdome nach dem College-Finale zwischen den LSU Tigers und den Clemson Tigers.

"Wir hatten ein großartiges, ausführliches Gespräch mit OBJ", erklärte Berry. "Er ist einer der talentiertesten Wide Receiver in der Liga und wir sind froh, ihn hier zu haben." Trotzdem hob der neue General Manager auch gegenüber Beckham Jr. mahnend den Zeigefinger: "Dennoch muss sich jeder einzelne Spieler unserer Kultur der Stärke, Cleverness und Verlässlichkeit unterordnen. Kareem und Odell haben das nun verstanden."

Ob das wirklich so ist, werden wohl erst die kommenden Wochen und Monate zeigen...

