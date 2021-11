Cleveland/München - Die Cleveland Browns haben vor dem Gastspiel am Sonntag bei den New England Patriots (am Sonntag ab 18:00 Uhr LIVE aus Foxborough auf ProSieben MAXX und ran.de) für Kontinuität in der Offensive Line gesorgt und langfristig mit Guard Wyatt Teller verlängert.

Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 2025 und erhält dafür insgesamt 56,8 Millionen US-Dollar, wovon die Hälfte (28 Millionen US-Dollar) garantiert ist.

Vertrag wäre ausgelaufen

Ursprünglich wäre sein Kontrakt nach der aktuellen Saison ausgelaufen.

Teller wird somit zu einem der bestbezahlten Guards der NFL. Sein Jahresgehalt von 14,2 Millionen US-Dollar übertreffen nur Joe Thuney (Kansas City, 16 Millionen) und Brandon Scherff (Washington, 18 Millionen).

Im NFL-Draft 2018 wurde er erst in der fünften Runde ausgewählt.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.