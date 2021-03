München - Wenn Bill Belichick, sechsmaliger Super-Bowl-Sieger als Head Coach der New England Patriots, nach einem tiefen Wurf den Kopf schüttelt, ist das kein gutes Zeichen.

So geschehen beim zweiten Pro Day der Alabama Crimson Tide, als Quarterback Mac Jones gleich mehrmals seine Receiver überwarf.

Auch Kyle Shanahan, Head Coach der San Francisco 49ers, und Sean Payton von den New Orleans Saints waren bei Jones' Workout vor Ort und sahen ein nicht fehlerfreies Vorspielen des 22-Jährigen.

Mac Jones: Hoher Besuch von Patriots und 49ers

In der Verlosung für den dritten Pick des Drafts, den sich die Franchise aus Kalifornien in einem spektakulären Trade sicherte, befindet sich der Spielmacher mit den großen Führungsqualitäten aber nach wie vor.

"Ich habe mich mit General Manager John Lynch und Kyle Shanahan unterhalten und beide haben bestätigt, dass Mac Jones definitiv einer von fünf Quarterbacks sei, den sie in Erwägung ziehen. Auch andere GMs und Head Coaches haben bestätigt, dass er es verdiene, im Gespräch für den dritten Pick zu sein. Auch ich persönlich wäre mittlerweile ein wenig überrascht, wenn er nicht unter den ersten Fünf landen würde", gibt NFL-Insider Ian Rapoport preis.

Bill Belichick just docked Mac Jones a couple points for missing on this deep ball 😂



Beim Pro Day seiner Universität überzeugte der amtierende College-Champion durch seine Armstärke und die Fähigkeit, den Ball in der Bewegung zu werfen - dies wurde in der Vergangenheit häufiger als eine seiner Schwächen angesehen. "Ich wollte beweisen, dass ich keine Statue bin", gestand Jones, der bislang überwiegend als reiner Pocket-Passer in Erscheinung trat, im Anschluss.

Justin Fields lässt Experten und Scouts staunen

An die athletischen Fähigkeiten eines Justin Fields kommt Jones trotzdem nicht heran. Der Quarterback der Ohio State Buckeyes überzeugte mit einer inoffiziellen Zeit von 4,44 Sekunden beim 40-Yard-Dash, feuerte den Ball präzise und explosiv Richtung Endzone und präsentierte sich außerhalb der Pocket sehr beweglich.

Durch seinen Auftritt dürfte der 22-Jährige, der in den meisten Mock Drafts an Position drei geführt wird, seine Chancen bei der anstehenden Talentewahl weiter verbessert haben.

"Justin ist ein toller Quarterback. Er ist beweglich, er wirft akkurat und kann auch aus einer aussichtslosen Situation etwas herausholen. Und er ist ein großartiger Anführer", lobte Running Back und Teamkollege Trey Sermon den Spielmacher, der auf dem College auch dank seiner läuferischen Fähigkeiten positiv in Erscheinung trat.

Picks Nummer eins und zwei wohl vergeben

Trotz seiner starken Leistung wird Fields aber wohl nicht als einer der ersten beiden Spieler im Draft ausgewählt - diese Picks scheinen fest an Trevor Lawrence (Clemson) und Zach Wilson (BYU) vergeben zu sein. Während Lawrence, designierter erster Pick und damit bald Spielmacher der Jacksonville Jaguars, schon vor einigen Wochen seine außergewöhnliche Klasse unter Beweis stellte, lieferte Wilson erst vor wenigen Tagen ab.

Vor allem seine tiefen Bälle für über 50 Yards hinterließen nachhaltigen Eindruck bei den Scouts vor Ort. Dane Brugler, Draft-Analyst von "The Athletic", twitterte nach dem Workout den Text eines NFL-Scouts, den er zugesendet bekam. Der Wortlaut: "Der Draft startet an Position drei. Wilson geht an zwei."

Auch der BYU-Spielmacher selbst scheint einem Engagement bei den New York Jets nicht abgeneigt zu sein: "Es ist ein großartiger Trainerstab, ich liebe die Leute. Joe Douglas ist ein super Typ, ich habe mich sehr gefreut, ihn dort stehen zu sehen."

Trey Lance - das vielleicht größte Talent?

Nicht zuletzt dürfte auch noch Trey Lance, Quarterback der North Dakota State University, ein kleines Wörtchen um den dritten Pick mitreden. Bei seinem Workout von einigen Wochen wusste der 20-Jährige zu gefallen, sein starker Arm gepaart mit enormen physischen Fähigkeiten machen ihn zu einem Rohdiamanten, der in der NFL noch geschliffen werden muss.

Sein Talent ist über fast jeden Zweifel erhaben - aber wie weit ist Lance schon, der in seiner gesamten College-Karriere nur 17 Spiele absolvierte?

"Die Anzahl der Spiele sind ein Grund zur Besorgnis. Seine Fähigkeiten sind eindeutig. Mich interessiert nicht, gegen wen oder mit wem er gespielt hat. Doch im Idealfall hätte ich gerne eine ausführlichere Erfolgsbilanz", zeigte sich auch Daniel Jeremiah vom "NFL Network" skeptisch.

Doch vielleicht ist es ja auch genau das, was die 49ers an Position drei suchen: nicht unbedingt einen Quarterback, der sofort übernehmen kann, sondern einen Spielmacher der Zukunft, der zunächst eine Saison hinter Jimmy Garoppolo angelernt wird und dann auf der wichtigsten Position im Football übernimmt. Sollte dies der Fall sein, könnte auch Lance an dritter Stelle genannt werden - überraschend wäre es jedoch allemal.

Eine Wahl von Justin Fields erscheint nach dessen Leistung beim Pro Day definitiv wahrscheinlicher.

Marcel Schwenk

