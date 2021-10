Pittsburgh/München - Für die Pittsburgh Steelers läuft es in dieser NFL-Saison noch nicht rund, das Verpassen der Playoffs droht.

Und nun kommen auch noch Gerüchte um einen Abgang von Head Coach Mike Tomlin auf.

Der 49-Jährige wird mit dem Trainerstuhl bei den USC Trojans - einem der renommiertesten College-Teams in den USA - in Verbindung gebracht.

Der langjährige NFL- und USC-Quarterback Carson Palmer ist an der Suche nach einem Head Coach für die Trojans beteiligt und streute nun selbst die Gerüchte.

Palmer: "Kann einen NFL-Typen anlocken, der unzufrieden ist"

Palmer wurde bei seinem Auftritt in der "Dan Patrick Show" sogar recht konkret: "Ich denke, jeder ist im Moment ein potenzieller Kandidat. Und das ist das Tolle an dem Job. Man kann einen NFL-Typen anlocken, der mit seiner aktuellen Situation unzufrieden ist und sich Sorgen macht."

Der 42-Jährige, der in seiner NFL-Zeit für die Cincinnati Bengals, die Oakland Raiders und die Arizona Cardinals spielte, kann sich vorstellen, dass Tomlin einen Wechsel erwägen könnte: "Ist Ben Roethlisberger weg? Ist er erledigt? Wen werden wir droppen? Muss Mike Tomlin mit einem jungen Rookie-Quarterback aus der ersten Runde neu anfangen?", fragte Palmer, und hob dabei die Wertigkeit des Trainerjobs bei USC hervor: "Es steht alles auf dem Spiel, da dieser Job so groß und begehrt ist."

Interessant war auch die folgende Frage Palmers an den Moderator: "Hörst du zum ersten Mal von der Paarung USC-Tomlin", fragte er Dan Patrick. Als dieser mit "Ja" antwortete, entgegnete Palmer: "Oh, oh. Ups."

Hat er da etwa ein bisschen zu viel verraten?

Steelers weiter in der Schaffenskrise

Die Pittsburgh Steelers haben ihre Bye Week hinter sich. Nach sechs Partien (drei Siege, drei Niederlagen) rangieren die Steelers auf dem letzten Rang der AFC North.

Insbesondere die Kaderstruktur lässt einige Zukunftsfragen aufkommen. Quarterback Roethlisberger schwächelt in seiner 18. NFL-Saison gewaltig. Bei dem 39-Jährige wird schon länger über ein Karriereende spekuliert. Dazu fehlt es vor allem in der Offensive an Unterschiedsspielern.

Wirklich befriedigend kann die Situation für Tomlin also nicht sein.

USC sucht Nachfolger für Helton

Nach nur zwei Saisonspielen hatte USC vor wenigen Wochen seinen langjährigen Head Coach Clay Helton entlassen. Dieser trainierte das College-Team aus Los Angeles seit 2015 in vorderster Front.

Seitdem ist der vorherige Cornerback-Coach Donte Williams interimsmäßig mit der Leitung des Team betraut. Aktuell liegen die Trojans auf einem eher enttäuschenden vierten Rang in der South-Division der Pac-12-Conference.

Nach Heltons Entlassung teilte USC mit, sich bei der Suche nach einem neuen Coach Zeit lassen zu wollen. Neben Tomlin gibt es auch viele weitere ernstzunehmende Kandidaten für die Helton-Nachfolge. Zu den heißesten Anwärtern zählen auch James Franklin (aktuell Penn State), Matt Campbell (aktuell Iowa State) und Luke Fickell (aktuell University of Cincinnati).

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.