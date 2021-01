München - Mit einem 20:13 Erfolg über die Tennessee Titans ziehen die Baltimore Ravens in die Divisional Round der Playoffs ein. Es ist der erste Playoff-Sieg von Quarterback Lamar Jackson. Der MVP von 2019 sammelte 179 Passing Yards und 136 Rushing Yards. Die Ravens-Defensive hielt Running Back Derrick Henry (18 Läufe für 40 Yards) in Schach und fing einen Pass von Quarterback Ryan Tannehill ab.

In der ersten Halbzeit errungen die Titans schnell eine 10:0 Führung, auch, weil Lamar Jackson eine Interception unterlief. Der Quarterback der Ravens berappelte sich nach dem wackligen Start und sorgte mit seinem Tochdown-Lauf über 49 Yards für das Highlight des Spiels. In einem umkämpften Spiel gingen die beiden Teams mit 10:10 in die Pause.

In der zweiten Hälfte schnappten sich die Ravens die Führung und gaben diese nicht mehr ab. Titans Head Coach Mike Vrabel sorgte mit einigen sehr konservativen Entscheidungen im Spiel für Fragezeichen. Er setzte zu viel auf das Laufspiel und ließ im vierten Viertel in der gegnerischen Hälfte punten, anstatt den vierten Versuch auszuspielen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.