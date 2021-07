München - Acht Teams haben zwei Wochen vor dem Start der Vorbereitung ein wichtiges Ziel erreicht.

Wie das NFL Network berichtet, haben jene acht Mannschaften es geschafft, mindestens 85 Prozent ihrer Spieler vollständig zu impfen. Diese Marke hatte die NFL gesetzt, um dort den Teams weitreichende Lockerungen für das Training Camp ermöglichen zu können. Um welche Teams es sich dabei handelt, gab die Liga aber nicht bekannt.

Ligaweit haben 71 Prozent der Spieler mindestens eine Impfdosis erhalten.

Für ungeimpfte Spieler gibt es eine Menge Einschränkungen in der kommenden Saison. So müssen sie sich weiterhin täglich testen und Masken tragen. Zudem wird ihre Anzahl in Räumen limitiert und sie dürfen auch nicht in der Cafeteria der Team Facilities essen.

Zuvor hatten bereits Coaches und die Team-Mitarbeiter die Chance auf eine Impfung erhalten.

