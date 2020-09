München/Los Angeles - Die NFL hat drei Teams und ihre Head Coaches wegen Verstößen gegen die Corona-Richtlinien mit Geldstrafen in Höhe von insgesamt mehr als einer Million Dollar belegt. Das berichtet das "NFL-Network".

Demnach sollen die Denver Broncos, die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks jeweils zu einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 Dollar (212.000 Euro) verurteilt worden sein. Zudem wurden Vic Fangio (Broncos) sowie Kyle Shanahan (49ers) und Pete Carroll (Seahawks) ebenfalls jeweils mit einer Geldstrafe von 100.000 Dollar (85.000 EUR) belegt. Die drei Trainer hatten während ihrer Spiele am vergangenen Wochenende gegen die Maskenpflicht verstoßen.

Auch anderen Teams drohen Strafen

Diese Strafen könnten der Anfang von noch weiteren sein. So spekuliert "ESPN", dass Bill Belichick von den New England Patriots eine saftige Geldstrafe bekommen könnte. Zudem trugen auch Sean Payton von den New Orleans Saints und Jon Gruden von den Las Vegas Raiders im Montagnachtspiel die Masken nur sehr spärlich.

"Ich versuche mein Bestes. Ich möchte in diesen Situation einfach so gut wie möglich mit den Spieler kommunizieren. Sollte ich daher bestraft haben, werde ich die Strafe zahlen, aber ich bin sehr sensibel bei dem Thema und möchte mich entschuldigen", sagte Gruden nach dem Spiel und gestand auch, dass er bereits am Corona-Virus erkrankt war.

