NFL

Brady-Beben: ran.de zeigt "Super Bowl Classics"

Mit dem Wechsel von Tom Brady von New England nach Tampa Bay endet eine Ära in der NFL. ran.de zeigt deshalb an diesem Wochenende zwei der legendärsten Super Bowls unter Beteiligung des GOAT in jeweils halbstündigen Highlight-Magazinen, den "Super Bowl Classics" (Sa. und So., ab 19 Uhr auf ran.de).