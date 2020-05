München - In gut vier Monaten, am 10. September, soll die NFL-Saison 2020 beginnen. So ist es zumindest geplant. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie scheint keine Sport-Veranstaltung mehr sicher zu sein. Mike Florio, ein amerikanischer Sportjournalist und Site-Editor von "ProFootballTalk", behauptet allerdings, dass die Gefahr Ausfalls der NFL-Saison nur sehr gering ist.

Testkapazitäten bis zum Saisonstart kein Hindernis mehr?

In seinem Beitrag schreibt er: "Laut Quellen, die über die Überlegungen der NFL Bescheid wissen und die medizinischen und wissenschaftlichen Entwicklungen der kommenden Monate einschätzen können, besteht nur eine äußerst geringe Gefahr, dass es 2020 keine NFL-Saison geben wird."

Das größte Hindernis auf dem Wege zum Spielbetrieb seien die Testkapazitäten. "Bis August wird jedoch erwartet, dass Tests so weit verbreitet sein werden, dass der Testprozess sehr einfach sein wird", schreibt Florio. "Ebenfalls wird erwartet, dass es bis dahin genügend Tests für die breite Öffentlichkeit geben wird, um zu rechtfertigen, dass alle Spieler, Trainer etc. getestet werden, bevor sie eine Teameinrichtung oder ein Stadion betreten. Tägliche Tests sind von entscheidender Bedeutung, um das Virus aus Umkleidekabinen fernzuhalten."

NFL-Spiele im Jahre 2020 mit Zuschauern?

Der Beitrag weckt sogar Hoffnung, dass die Spiele mit Zuschauern stattfinden könnten: "Auch hier werden Tests auf Viren und Antikörpertests, die zeigen, ob eine Person das Virus bereits hatte, zu Beginn der Saison viel leichter verfügbar sein. Dadurch wissen die Fans dann, dass sie von Corona nicht betroffen sind und zum Spiel gehen können." Insgesamt sei die Liga hier "sehr zuversichtlich".

Weiter schreibt Florio: "Die Position der Liga und der Teams wird sicherlich sein, dass jeder, der ein Spiel besucht, dies mit vollem Bewusstsein über das Risiko tut, dass er sich mit dem Virus infizieren könnte."

Den Risikogruppen sei allerdings kein Stadionbesuch zu empfehlen: "Menschen über 60 Jahre oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, insbesondere Diabetes, müssen sich schützen und sollten daher keine Sportveranstaltung besuchen." Wichtig sei, dass die betroffenen Dauerkarteninhaber eine Spielzeit aussetzen dürfen und trotzdem wieder im Jahre 2021 Anrecht auf ein Saisonticket haben.

Ein späterer Saisonstart?

Allerdings stellt Florio klar: "All das bedeutet nicht, dass die Trainingslager Ende Juli oder Anfang August beginnen werden oder dass die reguläre Saison am Donnerstag, dem 10. September, beginnt. Um an den Punkt zu gelangen, an dem die Gouverneure aller Staaten mit NFL-Stadien zustimmen, die Türen zu öffnen und Zuschauer hineinzulassen, muss der Saisonstart möglicherweise um einige Wochen verschoben werden."

Sein positives Schlusswort lautet: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine NFL-Saison stattfindet, und es ist möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass alle 256 Spiele in Stadien mit Fans stattfinden werden. Das mag sich aufgrund der Ereignisse der vergangenen sechs Wochen möglicherweise unrealistisch anhören. Aber es werden bereits durch verschiedene Tests große Fortschritte erzielt. Und vier Monate sind in dieser Hinsicht noch eine Ewigkeit."

Ob seine Einschätzung nun realistisch ist oder nicht: Die Football-Fans dürften dies zumindest gerne gelesen haben.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.