München/New York - Das Coronavirus versetzt Menschen weltweit in Sorge. Auch die NFL hat Notiz von der Epidemie genommen. "Wir überwachen die Entwicklung genau und stehen in Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation, den nationalen Gesundheitsbehörden und den medizinischen Experten der Spielergewerkschaft (NFLPA). Diese Diskussion werden wir die gesamte Offseason fortführen", schrieb NFL-Pressesprecher Brian McCarthy dem US-Portal "ProFootballTalk".

In den USA gibt es laut der "New York Times" 88 Coronavirus-Patienten, demnach wurde am Sonntag auch der erste Fall in New York gemeldet, wo sich das Hauptquartier der Liga befindet.

Zwar haben die Spieler aktuell Pause, dennoch stehen auch in der Offseason Termine an, die durch eine Ausbreitung der Epidemie beeinträchtigt werden könnten. Für die NFL-Owner stehen Anfang April einige Meetings in Palm Beach auf dem Programm. Sollte sich die Situation um das Coronavirus verschlimmern, könnte sogar der Draft und die Preseason beeinflusst werden. Dafür wird die weitere Entwicklung in den nächsten Wochen abgewartet.

Coronavirus: Mehrere Fußballspiele in Italien ausgesetzt

Es ist unklar, ob das Virus sich auch bei wärmeren Temperaturen weiter ausbreitet oder nach der Erkältungs- und Grippe-Saison wieder abklingt. In Europa hat das Virus bereits Auswirkungen auf den Profisport-Betrieb. In Italien wurden am vergangenen Wochenende mehrere Partien der Serie A ausgesetzt.

Auch viele Bundesligisten haben präventive Maßnahmen ergriffen, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. Die Profis des FC Bayern München wurde zum Beispiel verboten, Autogramme zu geben oder Selfies mit Fans aufzunehmen.

