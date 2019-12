München/Philadelphia - Die Philadelphia Eagles träumen weiter von den Playoffs! Im direkten Duell um den Division-Titel in der NFC East schlug der Super-Bowl-Sieger von 2017 die Dallas Cowboys mit 17:9.

Die Cowboys ließen die große Chance auf die Postseason liegen, ein Sieg hätte der Franchise für den Einzug in die Playoffs gereicht.

Bedeutet: Die Eagles stehen vor dem letzten Spieltag bei 8-7, die Cowboys bei 7-8. Bedeutet aber auch: Philadelphia benötigt in der kommenden Woche einen Sieg bei den New York Giants, um auf Nummer sicher zu gehen. Oder die Cowboys verlieren gegen die Washington Redskins. Die Cowboys wiederum müssen ihr letztes Spiel gewinnen und auf einen Patzer der Eagles in New York hoffen.

Zähes Spiel

Es entwickelte sich das erwartet zähe Spiel. Immerhin ist der Division-Titel umkämpft, allerdings schon die ganze Saison über auf einem erschreckend schwachen Niveau.

Die Eagles gingen recht flott durch ein verwandeltes Field Goal aus 36 Yards durch Jake Elliott in Führung, Dallas Goedert legte per Touchdown nach.

Cowboys-Quarterback Dak Prescott wirkte durch seine Schulterverletzung deutlich eingeschränkt. Er hatte unter der Woche nur limitiert trainieren können, vollends fit war er nicht. Das darf aber keine Ausrede sein, dass die Cowboys die Chance auf die Playoffs nicht nutzten. Denn das schwache Bild änderte sich im Laufe des Spiels nicht: Die Cowboys fanden keine Antworten, weder in der Defensive, noch offensiv.

Die Eagles wirkten entschlossener und zielstrebiger. Symptomatisch stand der wichtige Touchdown von Miles Sanders im dritten Viertel, auf das die Gäste auch keine Antwort mehr fanden. Die Luft für Head Coach Jason Garrett dürfte nun immer dünner werden.

Prescott warf für 265 Yards, allerdings nicht für einen Touchdown. Eagles-Quarterback Carson Wentz führte sein Team zum Sieg, kam auf 319 Yards und einen Touchdown-Pass.

Arizona Cardinals at Seattle Seahawks 27:13

Böse Überraschung für die Seattle Seahawks: Im Kampf um eine Bye Week zum Auftakt der Playoffs und das durchgehende Heimrecht mussten die Hawks einen Rückschlag hinnehmen. Gegen die Arizona Cardinals setzte es eine deutliche 13:27-Schlappe.

Damit stehen die Seahawks bei einer 11-4-Bilanz. Am letzten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell gegen die San Francisco 49ers um den Top-Platz in der NFC-Setzliste. Die NFL hat die Partie bereits zum Topspiel für die Prime Time erkoren.

Cardinals-Quarterback Kyler Murray warf für 118 Yards und einen Touchdown. Sein Gegenüber Russell Wilson kam auf 169 Yards und ebenfalls einen Touchdown-Pass.

Oakland Raiders at Los Angeles Chargers 24:17

Schaffen die Oakland Raiders tatsächlich die Sensation? Am 16. Spieltag mussten vier Teams für die Raiders spielen, dazu musste das Team von Head Coach Jon Gruden ebenfalls siegen.

Und in der Tat: Alle fünf Voraussetzungen trafen ein, die Raiders behielten bei den Los Angeles Chargers mit 24:17 die Oberhand.

Bedeutet: Sie stehen inzwischen bei 7-8. Die Chance auf die Postseason bleibt minimal, am letzten Spieltag müssen vier Bedingungen erfüllt werden. Aber: Die Hoffnung lebt.

Quarterback Derek Carr kam auf 291 Yards und einen Touchdown-Pass. Chargers-Routinier Philip Rivers warf für 279 Yards und blieb ohne Touchdown-Pass.

Detroit Lions at Denver Broncos 17:27

Um die "goldene Ananas" ging es in Denver, da beide Teams nach einem enttäuschenden Jahr schon länger keine Playoff-Chancen mehr hatten. Dioe Broncos verbesserten durch ein 27:17 die Bilanz auf 6-9, die Lions stehen bei 3-11-1.

Im Duell der Rookie-Quarterbacks behielt Drew Lock die Oberhand. Er kam auf 192 Yards und einen Touchdown-Pass. David Blough warf für 117 Yards und einen Touchdown.

