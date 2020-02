NFL

NFL-Combine-Woche! Der Zeitplan 2020

In den nächsten Tagen wird es für die angehenden NFL-Rookies so richtig ernst: Der NFL Scouting Combine 2020 findet statt und testet die College-Talente der USA in den unterschiedlichsten Disziplinen. ran.de zeigt euch den Zeitplan für die einzelnen Spieler-Gruppen.