München - Wegen mehrerer Verstöße gegen die Kleiderordnung der NFL wurde CeeDee Lamb in dieser Saison bereits zur Kasse gebeten.

Zwei Mal bezahlte er beispielsweise für ein offenes Trikot oder zu niedrige Stutzen jeweils 5.150 Dollar. Knapp 50.000 Dollar Strafe überwies der First-Round-Pick des Draft 2020 in dieser Saison bereits insgesamt.

Zum Vergleich: Aaron Rodgers wurden kürzlich etwa 14.650 Dollar aufgrund des Verstoßes gegen die Covid-Protokolle der NFL aufgebrummt.

Lamb findet NFL-Strafen verwirrend

Der Wide Receiver der Dallas Cowboys äußerte sich am Mittwoch bei "ESPN" verwundert über das Strafmaß: "Ob sie mich ärgern? Nein. Ob sie mich verwirren? Sehr sogar, ja! Ich verstehe nur nicht, warum ich immer derjenige bin, der aus irgendeinem Grund eine Strafe bekommt. Ungepflegtes Trikot. Ich weiß nicht."

Lamb kündigte zudem an, sich zu sensibilisieren, um weiteren Strafen vorzubeugen: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, dass ich mir dessen bewusster werde. Es ist sehr seltsam, wenn man bedenkt, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich mit einem offenem Trikot erwischt werde, eine Geldstrafe von 50.000 Dollar oder so bekomme. Das ist seltsam."

Lamb: "Ich liebe Geld"

Bei Radio "105.3 The Fan" äußerte sich kürzlich auch Amari Cooper amüsiert über die Strafen seines Teamkollegen und meinte, dass dieser wohl kein Geld möge. Bei "ESPN" auf diese Aussagen angesprochen entgegnete Lamb: "Ich würde irgendwie dasselbe denken, aber ich liebe Geld. Für alle, die es nicht wissen. Ich mag Geld!"

Alles in allem waren Lambs Verstöße harmlos. Rodgers hingegen gefährdete mit der Missachtung der Corona-Protokolle die Gesundheit aller um sich herum.

