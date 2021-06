München/Dallas – Quarterback Dak Prescott war vergangene Saison der Passing Leader der NFL, bis er sich in Week 5 das rechte Sprunggelenk brach. Dies war gleichbedeutend mit seinem Saisonaus.

Laut Kellen Moore, dem Offensive Coordinator der Dallas Cowboys, kann der Spielmacher bei den derzeitige Trainingsmaßnahmen wieder ordentlich mitmischen. "Wir spielen bereits wieder Football", sagt Moore.

"Man kann Dak fragen. Er ist bereit, einfach wieder zu spielen. Klar, wenn man noch gewisse Vorsichtsmaßnahmen einhalten muss, dann machen wir das auch. Aber wir spielen Football. Und zwar genauso, wie Dak immer gespielt hat."

Der Quarterback unterzog sich am 11. Oktober, also kurz nach dem verhängnisvollen Spiel gegen die New York Giants, einer Operation. Im Dezember war ein zweiter Eingriff notwendig, um den Knöchel zu stärken.

Daraufhin wurde ihm eine Ausfallzeit von vier bis sechs Monaten prognostiziert.

Prescott ist "so gut wie voll im Training"

"Ich hatte nie bestimmte Erwartungen", sagt Moore über den Zeitplan.

"Es gab schon viele Sportler, die solch eine Verletzung hatten. Die Regeneration dauerte von Spieler zu Spieler unterschiedlich lang. Dak hat sich wirklich den Hintern abgearbeitet. Er hat einen tollen Job gemacht und in den OTAs viel für sich getan. Daher befindet er sich nun in einer guten Position. Aber der Prozess braucht eben seine Zeit."

Der 27-jährige Prescott sagte in der vergangenen Woche zu der Intensität seiner Trainingseinheiten: "Ich würde nicht sagen, dass Einschränkungen notwendig sind. Ich würde eher sagen, wir sind einfach etwas vorsichtig. Ich bin so gut wie voll im Training."

