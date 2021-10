Dallas Cowboys at New England Patriots 35:29 nach Overtime

Die Dallas Cowboys setzten sich in einem spektakulären Spiel gegen die New England Patriots durch. Damit feiern die Texaner nach ihrer Auftakt-Niederlage nun bereits den fünften Sieg in Folge.

Die beiden Mannschaften lieferten sich bereits im ersten Viertel einen offenen Schlagabtausch. Die Patriots beendeten ihren ersten Drive mit einem Touchdown-Lauf durch Damien Harris. Dallas antwortete mit einem Touchdown-Pass von Dak Prescott auf Blake Jarwin.

Auch New England war im folgenden Drive wieder erfolgreich, als Quarterback Mac Jones seinen Tight End Hunter Henry mit einem Touchdown-Pass bediente.

Danach allerdings häuften sich auf beiden Seiten die Fehler. Die Cowboys ließen aufgrund von Ballverlusten gleich zwei Gelegenheiten auf einen Touchdown ungenutzt.

Zunächst warf Prescott in die gegnerische Endzone eine getippte Interception. Nachdem die Special Teams von Dallas einen Punt blockten und somit erneut für eine gute Feldposition sorgten, gelangte die Offense der Cowboys bis an die gegnerische 1-Yard-Linie. Bei dem Versuch, selber in die Endzone zu gelangen, verlor Prescott allerdings den Ball.

Mit 14:10 für die Patriots ging es in die Halbzeit-Pause.

Als Prescott im dritten Viertel einen Touchdown-Pass auf CeeDee Lamb warf, gelangten die Cowboys erstmals in Führung. Per Field Goal wurde diese auf 20:14 ausgebaut.

Die Patriots hatten im dritten Spielabschnitt zunächst Probleme in der Offense und beendeten drei Drives in Folge mit einem Punt. Im vierten Spielabschnitt holte sich New England durch einen Touchdown von Rhamondre Stevenson die Führung allerdings zurück.

2:42 Minuten vor Spielende vergab Cowboys-Kicker Greg Zuerlein die Chance auf einen erneuten Führungswechsel, als sein Kick aus 51 Yards neben den Torstangen landete. War damit alles verloren? Nein! Vielmehr war dies der Beginn einer völlig verrückten Schlussphase.

Nur zwei Spielzüge später unterlief Mac Jones nämlich eine Pick Six. Trevon Diggs trug den Ball in die Endzone - 26:21 für Dallas. Wer nun aber dachte, dies wäre die Vorentscheidung, sah sich beim ersten Play der Patriots erneut getäuscht.

Jones haute einen 75-Yard-Touchdown-Pass auf Kendrick Bourne raus. Kurios: Es war ausgerechnet der eben noch gefeierte Diggs, der den Passempfänger ziehen ließ. Da auch die Two-Point-Conversion gelang, lagen die Patriots wieder mit 29:26 in Führung.

Nun blieb Dallas 2:11 Minuten, um ebenfalls wieder zu punkten. Mit Erfolg: Ein Field Goal sorgte für den Ausgleich und somit die Overtime.

Nachdem die Patriots aus ihrem Ballbesitz kein Kapital schlagen konnten, entschieden die Cowboys das Spiel mit einem 35-Yard-Touchdown-Pass von Prescott auf Lamb für sich.

Die Bilanz des Dallas-Quarterbacks ist beachtlich: 445 Passing-Yards, drei Touchdown-Pässe und eine Interception. "Wir haben immer weiter an uns geglaubt", sagte Prescott direkt nach dem Spiel und lobte den Saisonverlauf seiner Mannschaft: "Wir haben uns immer gesteigert. Das ist eine besondere Truppe. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein."

Mac Jones, der Rookie-Spielmacher von New England, verbuchte 229 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässe und eine Interception. Aufgrund der Niederlage steht New England bei einer 2:4-Bilanz.

Arizona Cardinals at Cleveland Browns 37:14

Die Arizona Cardinals haben ihre Erfolgsserie ausgebaut und sind auch nach sechs Spielen weiterhin das einzige ungeschlagene Team der NFL. Quarterback Kyler Murray überragte mit 229 Passing-Yards und vier Touchdown-Pässen.

Beeindruckend: Murray ist der erste Cardinals-Quarterback seit dem Jahre 1950, der in fünf der ersten sechs Saisonspiele ein Quarterback-Rating von mindestens 100 erlangte.

Wide Receiver DeAndre Hopkins fing zwei Touchdown-Pässe. In der Defense stachen Markus Golden und Jordan Hicks mit jeweils zwei Sacks hervor.

Baker Mayfield, der Quarterback der Browns, warf für 234 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Die Browns stehen nun bei einer 3:3-Bilanz.

Las Vegas Raiders at Denver Broncos 34:24

Die Las Vegas Raiders haben das erste Spiel nach dem Rücktritt von Head Coach Jon Gruden gewonnen.

Quarterback Derek Carr warf für 341 Yards und zwei Touchdowns. Der beste Mann der Defense war Maxx Crosby mit drei Sacks. Broncos-Spielmacher Teddy Bridgewater warf für 334 Yards und drei Touchdowns. Allerdings unterliefen ihm auch drei Interceptions.

Während die Raiders nun bei vier Siegen und zwei Niederlagen stehen, haben die Broncos eine 3:3-Bilanz.

