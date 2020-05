München/Dallas - LeBron James ist ein absoluter Modell-Athlet. Der Mega-Star spielt mittlerweile seit 17 Jahren auf allerhöchstem Niveau in der NBA, verpasst nur selten ein Spiel und pflegt seinen Körper, wie es kaum ein anderer macht.

Kein Wunder also, dass der 35-Jährige sein sportliches Talent auch in anderen Disziplinen testet und sich beweisen will. Mit einer Größe von 2,06m und einem Gewicht von circa 113 Kilo bringt er Maßen mit, die ihn auch für American Football qualifizieren würden.

Da er schon in der High School äußerst erfolgreich als Tight End aktiv war, hat James die Zwangspause während dem NBA-Lockout 2011 genutzt und wieder das Football-Training aufgenommen - schließlich wusste er zu dem Zeitpunkt nicht, wie lange die NBA ihren Spielbetrieb pausieren würde. Damals nämlich bis Dezember:

"Ich und mein Trainer, Mike Mancias, haben gegen Oktober und November 2011 tatsächlich angefangen zu trainieren, wie es die Football-Spieler tun. Wir haben meine 40-Yard-Zeit gemessen und angefangen, die Gewichte beim Bankdrücken zu erhöhen", so James gegenüber "The Uninterrupted".

LeBron-Trainer hätte ihn gerne bei den Dallas Cowboys gesehen

Dabei soll ihm Mancias immer wieder gesagt haben, wie großartig es wäre, für die Dallas Cowboys zu spielen. Laut Maverick Carter, einem Freund und Geschäftskollegen von James, hat sich Cowboys-Boss Jerry Jones sogar persönlich bei dem dreifachen NBA-Champ gemeldet:

"Ich weiß, dass er einen Vertrag von Jerry Jones bekommen hat. Er hat ihn sich einrahmen lassen und in sein Büro gehängt."

Die NBA-Saison nahm 2011 schließlich doch noch ihren Lauf und die sporadischen NFL-Pläne des Lakers-Forwards wurden schnell wieder begraben. Trotzdem verfolgt ihn der American Football weiterhin.

"Ich träume ständig davon Football zu spielen, weil ich meine High-School-Karriere im letzten Jahr nie beenden konnte. Es ist verrückt, weil ich in den Träumen nie auf dem Feld bin. Es geht immer nur zu dem Punkt, an dem ich in der Kabine sitze oder die Fans sehe. Sobald ich auf das Feld renne, passiert irgendetwas in meinem Traum."

LeBron James: High-School-Vergleiche mit NFL-Legende Randy Moss

Tatsächlich wurde ihm zu seiner Schulzeit eine große Zukunft vorausgesagt. Im März postete LeBron einen alten Zeitungsausschnitt, in dem er als das größte Football-Talent im gesamten US-Staat Ohio bezeichnet wird. In seinem Junior-Jahr fing er als Tight End 60 Receptions für 1.200 Yards und 16 Touchdowns. Es heißt dort, er sei ein größerer und langsamerer Randy Moss.

Dazu schrieb er scherzhaft: "Männer lügen. Frauen lügen. Zahlen lügen nicht. Ich habe nicht einmal mein Senior-Jahr gespielt. Alle Linebacker, Cornerbacks und Safetys können meinen Freunden, die mich beim Basketball gehalten haben, danken, denn sonst hätte ich euch alle "gemosst"".

Den Profis in der NBA wird es gegenteilig ergehen. "King" James blieb bekanntermaßen beim Basketball und dominiert mit seinen Los Angeles Lakers die Western Conference.

