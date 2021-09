München - Den Namen Osa Odighizuwa dürfte Quarterback-Superstar Tom Brady bislang vermutlich nicht gekannt haben. Nun könnte sich dies geändert haben.

Der 23-Jährige UCLA-Absolvent, der im NFL-Draft 2021 von den Dallas Cowboys in der dritten Runde ausgewählt wurde, hat nämlich mit besonderen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht.

Auf einer Pressekonferenz vor US-Journalisten hatte der Rookie eigentlich mit einem Lob für den Spielmacher begonnen, dann allerdings seine ehrliche Meinung unverblümt kund getan. "Er ist nicht sehr beweglich", sagte er laut "Fort Worth Star-Telegram". "Ich meine, er spielt schon seit 21 Jahren. Der Kerl ist schon etwas älter und nicht mehr so beweglich", so Odighizuwa weiter.

Rookie lästert über Brady

Zudem erklärte der Youngster, dass der Scouting-Report seines Teams zeige, dass das Passer Rating von Brady sinkt, wenn die Pass Rusher ihn nur genügend unter Druck setzen und er seine Position verlassen muss.

"Ich glaube, sie sagen, dass das Rating dann um 50 Punkte sinkt."

Odighizuwa wurde 1998 geboren, zwei Jahre später begann Bradys NFL-Karriere. "Es ist verrückt. Er hat schon Football gespielt, bevor ich überhaupt wusste, was das ist. In diesem Spiel zu sein und gegen den GOAT anzutreten, ist einfach verrückt. Natürlich darf man nicht zu viel darüber nachdenken, denn er ist ja ein Gegner", so der 23-Jährige.

Eröffnungsspiel zwischen Bucs und Cowboys

Dass Brady sich um die Worte des Cowboys-Youngsters schert, glaubt dieser übrigens nicht. "Ich habe das Gefühl, dass er kein Typ ist, der sich allzu viele Gedanken darüber macht, was ich sage."

Ob diese Vermutung stimmt, wird er am 10. September (ab 2:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de) herausfinden. Dann nämlich bestreiten die Tampa Bay Buccaneers und die Dallas Cowboys das Eröffnungsspiel der neuen NFL-Saison.

