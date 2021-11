München/St. Paul - Schwere Vorwürfe gegen Dalvin Cook von den Minnesota Vikings: Die Ex-Freundin des Star-Running-Backs hat Anzeige gegen den 26-Jährigen erstattet.

Gracelyn Trimble wirft Cook vor, sie im November 2020 mehrfach geschlagen und bedroht zu haben. Zudem soll er sie nach einem Streit am 19. November gegen ihren Willen in seinem Haus in der Nähe von St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, festgehalten haben.

Laut Anzeige soll Cook eine Waffe auf Trimble gerichtet und damit gedroht haben, sie umzubringen. Das berichtet "NFL.com".

Cook wirft Ex-Freundin Einbruch und Erpressung vor

Allerdings ist die Lage noch ziemlich undurchsichtig. Cooks Agent Zach Hiller schildert gegenüber "ProFootballTalk" eine ganz andere Version der Ereignisse. Demnach sei Trimble am 19. November in Cooks Haus eingebrochen und mit Tränengas auf den NFL-Profi losgegangen. Er hätte sich lediglich verteidigt, was in dieser Situation rechtmäßig gewesen sei.

Nach der Auseinandersetzung hätte Trimble versucht, "Millionen von Dollar" von Cook zu erpressen, indem sie behauptete, der Angriff sei von ihm aus gegangen.

Trimble, die beim US-Militär arbeitet, soll den Vikings-Star und mehrere Hausgäste mit einer Waffe bedroht und über Stunden dort festgehalten haben. Cook sei demnach das Opfer häuslicher Gewalt und eines Erpressungsversuchs, erklärte Hiller.

Muss Dalvin Cook vor Gericht?

Laut "NFL.com" gibt Trimble in ihrer Anzeige an, am 19. November in Cooks Haus gewesen zu sein, allerdings nur um einige ihrer Sachen abzuholen. Als Trimble Cook darum bat, ihr beim Packen zu helfen, soll er sie gepackt und zu Boden geworfen haben. Dabei erlitt sie Platzwunden an der Stirn und an der Nase. Fotos von den Verletzungen sollen der Anzeige beigefügt sein.

Trimble gibt in ihrer Aussage zu, Tränengas eingesetzt zu haben, um sich zu verteidigen. Letztendlich sei sie aber von Cook überwältigt worden.

Aktuell steht also Aussage gegen Aussage. Welche Version der Ereignisse der Wahrheit entspricht, muss möglicherweise ein Gericht klären. Die Minnesota Vikings und die NFL sind über die Situation informiert, halten sich aber noch bedeckt.

Minnesota Vikings sind über den Vorfall informiert

"Wir wurden von Dalvin Cooks Anwälten über einen Vorfall zwischen Dalvin und einer Frau informiert, der sich im November 2020 ereignet und zu einem Konflikt zwischen den beiden geführt hatte. Wir haben die NFL sofort darüber in Kenntnis gesetzt und sind gerade dabei, weitere Informationen zu sammeln. Aktuell werden wir den Vorfall nicht weiter kommentieren", heißt es in einem Statement der Vikings.

Die NFL bestätigte dies, verweigerte aber, sich zum Spieler selbst oder zur Anzeige zu äußern.

Cook und Trimble sollen sich 2018 in Florida kennengelernt und seitdem in unregelmäßigen Abständen eine Beziehung geführt haben. Im November 2020 kam es dann zum endgültigen Bruch.

