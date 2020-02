München/Miami - Während das Konfetti auf Quarterback Patrick Mahomes und Head Coach Andy Reid herabregnete und sich Kamerateams aus aller Welt um die Stars der Kansas City Chiefs scharten, verschwand einer der Protagonisten dieses Abends ganz bewusst aus dem Scheinwerferlicht. Damien Williams suchte nach dem 31:20-Triumph über die San Francisco 49ers im Super Bowl LIV zuerst einen unterlegenen Gegner auf: 49ers-Running-Back Raheem Mostert.

Im Spielertunnel tröstete Williams seinen Positions-Kollegen, am Ende tauschten die beiden Trikots. Das Duo verbindet eine besondere Parallele. Beide wurden in ihrem jeweiligen Draft von allen Teams verschmäht, beide hätten sich damals wohl nie erträumt, einmal im größten Spiel ihres Sports aufzulaufen - und beide wurden in dieser Postseason zu wichtigen Protagonisten der beiden Super-Bowl-Teilnehmer. "Wir wurden beide nicht gedraftet und waren dann Starter im Super Bowl - wann gab es schon mal so etwas", erklärte Williams seine Geste nach dem Spiel.

Super Bowl: Williams mit zwei Touchdowns in drei Minuten

Gerade Williams hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich die Chiefs zum ersten Mal seit 50 Jahren die begehrte Vince Lombardi Trophy sichern konnten - und flog selbst danach noch unter dem Radar. Mit seinen beiden Touchdowns in den finalen drei Minuten, brachte er sein Team erst in Führung und zerstörte dann mit seinem zweiten Score alle Comeback-Hoffnungen der 49ers. Insgesamt standen für den 27-Jährigen am Ende 104 Yards bei zwölf Läufen zu Buche. Dazu fing er noch vier Pässe für 29 Yards. Für die MVP-Trophäe im Super Bowl reichte es trotzdem nicht.

Die meisten sprachen danach von Quarterback-Wunder Mahomes oder Coach Reid, der nach so vielen Enttäuschungen in den Playoffs endlich seine große Karriere krönen konnte. Übersehen und unterschätzt zu werden - das ist für Williams nichts Neues. Erst die Enttäuschung im Draft, dann war der ehemalige Star der Oklahoma Sooners bei den Miami Dolphins nur die zweite Wahl.

Williams wird in der Chiefs-Offense von anderen Star überstrahlt

Den Job als Starter der Chiefs bekam er erst, als Kareem Hunt entlassen wurde. Selbst dann wurde er in der passlastigen Offense der Chiefs von Mahomes oder anderen Stars wie Tyreek Hill oder Travis Kelce überstrahlt. In der Regular Season bekam Williams im Schnitt gerade einmal zehn Laufspielzüge pro Spiel. Zum Vergleich Leading Rusher: Derick Henry durfte mehr als doppelt so oft laufen (20,2 Laufspielzüge pro Spiel).

Doch Williams stellte sich nach seinem größten Triumph auch nicht provokativ ins Rampenlicht. Mit seiner Geste für Mostert zeigte er menschliche Größe. Für die Menschen, die Williams am wichtigsten sind, dürfte er ohnehin der wertvollste Spieler sein: Die Familie um seine Ehefrau Lilly und die kleine Tochter Dillon.

Williams: "Es war eine lange Reise"

Ohne sein familiäres Umfeld wäre Williams an diesem Abend vielleicht gar nicht für die Chiefs aufgelaufen. Vor der Saison 2018 war der Running Back Free Agent. "Meine Mutter ist damals nach Kansas City gekommen und hat sich in die Stadt verliebt. Wenn es meiner Familie hier gefällt und mir auch, warum sollte ich dann woanders unterschreiben", erklärte Williams damals gegenüber dem "Kansas City Star". Inzwischen sind die Chiefs zu seiner zweiten Familie geworden "

Er unterschrieb letztendlich einen Dreijahresvertrag. "Es war eine lange Reise. Ungedraftet zu sein, dann hierherzukommen und jetzt so wichtige Plays für dieses Team zu machen. Die Tatsache dass die Chiefs etwas Besonderes in mir gesehen haben, bedeutet mir viel. Ich habe immer alles gegeben", resümierte ein emotionaler Williams. Die Reise hat sich gelohnt.

