München - Es war der Hammer in der NFL-Offseason. Tom Brady verließ die New England Patriots und schloss sich den Tampa Bay Buccaneers an. Für viele Fans der Patriots war das ein schwerer Schlag. Doch die Anhänger der Franchise und ihrer alten Liebe Brady können ein wenig aufatmen.

Der Spielplan sieht nämlich vor, dass die Buccaneers und die Patriots erstmals in Woche 15 der kommenden Spielzeit gleichzeitig eine Partie bestreiten werden. An diesem Spieltag sind die Patriots bei den Miami Dolphins und die Bucs bei den Atlanta Falcons zu Gast. Beide Spiele starten parallel um 13 Uhr nachmittags amerikanischer Zeit (19 Uhr deutsche Zeit).

NFL: Besondere Konstellation ist Zufall

Diese Situation sei laut der NFL allerdings nicht geplant gewesen. "Einen 256-Spiele-Plan zu erstellen ist ein Rätsel, eingepackt in einem Rätsel, das in ein weiteres Rätsel gepackt ist", erklärt NFL-Sprecher Brian McCarthy "ESPN" auf die Nachfrage, ob die Konstellation zwischen den Patriots und den Buccaneers Absicht sei. "Diese seltenen Überschneidungen hier sind zufällig", führt McCarthy fort.

Nach dem 15. Spieltag haben beide Franchises genau noch einmal parallele Spiele: am Saisonfinale. Damit können Patriots-Fans und Brady-Anhänger ihre beiden Leidenschaften problemlos verfolgen, auch wenn beide Seiten mittlerweile getrennt sind.

