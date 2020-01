Bevor in Miami die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Super Bowl (2. Februar, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) aufeinander treffen, steht in Orlando am kommenden Sonntag mit dem Pro Bowl das All Star Game der NFL an. ProSieben MAXX und ran.de übertragen das Spektakel ab 20:15 live in voller Länge. Hier zeigt ran.de die wichtigsten Fakten zum Pro Bowl.