München/Foxborough - Der grimmige Blick ist im Wesen von Bill Belichick fest verankert.

Momentan hat der Head Coach der New England Patriots sogar allen Grund, schlecht gelaunt zu sein: Kaum hat er die Baustelle auf der Quarterbacks-Position mit der Verpflichtung von Cam Newton beseitigt, tut sich eine neue Schwachstelle auf.

Diesmal ist das eigentliche Prunkstück der Patriots betroffen: die Defense.

Der Mannschaftsteil, der in der regulären Saison 2019 die wenigsten Yards der gesamten NFL zuließ, droht auseinanderzubrechen. Ursache dafür ist nicht zuletzt die Corona-Pandemie.

Gleich sechs Spieler der New England Patriots verzichten auf eine Teilnahme an der Saison 2020. In Safety Patrick Chung und Linebacker Dont'a Hightower befinden sich zwei Schlüsselspieler der Verteidigung darunter.

Adrian Phillips als Ersatz für Patrick Chung?

Patrick Chung spielt bereits seit der Saison 2009 mit lediglich einem Jahr Unterbrechung für die Patriots und gewann mit der Franchise dreimal den Super Bowl. Vergangene Saison zählte er in zwölf Spielen zur Startformation. Erst im Mai hatte er einen neuen Zweijahres-Vertrag in Foxborough unterschrieben.

Seine Funktion als Nebenmann von Superstar Devin McCourty könnte nun Adrian Phillips einnehmen. Dieser blickt auf sechs Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers zurück, kennt aber das System der Patriots noch nicht.

Das könnte in der aktuellen Zeit, in der die Saisonvorbereitung unter vielen Einschränkungen stattfindet, ein großer Nachteil sein.

Die Alternativen wären Terrence Brooks, der immerhin schon ein Jahr bei den Patriots gespielt hat, oder der diesjährige Zweitrunden-Pick Kyle Dugger.

Kurzum: Auch wenn Chung schwer zu ersetzen ist, findet sich hier ordentlicher Ersatz.

Patriots verlieren vier Starting-Linebacker

Schwerer wiegt der Verlust von Dont'a Hightower. Der Inside Linebacker zählt zu den besten Spielern auf seiner Position, spielt seit 2012 für die Patriots, gewann dreimal den Super Bowl und wurde nach der letzten Saison zum bereits zweiten Mal in den Pro Bowl berufen.

Er entschied sich nun gegen seinen Sport, weil er am 16. Juli erstmals Vater wurde und seine Mutter zudem an Diabetes erkrankt ist.

"Meine Verlobte und ich machen uns mehr Gedanken über die Gesundheit unserer Familie als über Football, besonders aufgrund des Neuzugangs in unserer Familie", sagte er gegenüber NFL-Insider Ian Rapoport.

Das heißt für die Patriots: Auf der Position der Linebacker herrscht Notstand.

In Kyle Van Noy, Elandon Roberts (beide Miami Dolphins) und Jamie Collins (Detroit Lions) wanderten in der Offseason bereits drei weitere Starting-Linebacker ab und unterschrieben bei ihren neuen Teams hochdotierte Verträge. Hinzu kommt auch noch der Abgang von Defensive Tackle Danny Shelton (Detroit Lions).

"The Boogeymen", so bezeichnete Hightower das Linebacker-Corps der Patriots, existiert also nicht mehr. Welche Akteure stattdessen auflaufen dürfen?

John Simon und ein paar hoffnungsvolle Talente

Bei einer 3-4-Formation könnten laut dem Depth Chart von "ESPN" nun Chase Winovich, Ja'Whaun Bentley, Cassh Maluia und John Simon die Startformation bilden.

Simon wäre der einzige echte Routinier in dieser Aufstellung. Der 29-Jährige spielt seit 2013 in der NFL und geht in seine dritte Saison bei den Patriots. Er müsste nun plötzlich als Führungsspieler agieren.

An seiner Seite stehen 2020 nämlich Spieler, die der Kategorie "hoffnungsvolle Talente" zuzuordnen sind.

Bentley wurde 2018 von den Patriots in Runde 5 gepickt, zeigte 2019 immerhin eine gute Entwicklung und stand in allen 16 Saisonspielen auf dem Platz.

Winovich geht in seine zweite Saison und ist eigentlich ein gelernter Defensive End. Immerhin: Mit 5,5 Sacks hatte der Absolvent der Michigan State in seiner ersten NFL-Saison für Beachtung gesorgt.

Und dann wäre da noch Cassh Maluia – der diesjährige Sechstrunden-Pick. Der Linebacker spielte College-Football für die Wyoming Cowboys, verfügt über ein gutes Spielverständnis, hat allerdings Defizite in der Passverteidigung und ist mit seinen 1,83 Metern zudem verhältnismäßig klein.

Kurzum: Auf den ersten Blick verbreitet das neue Linebacker-Corps der Patriots kaum noch Angst und Schrecken.

Belichick muss in der Saisonvorbereitung also viel Arbeit investieren, um diesem Mannschaftsteil auch nur ansatzweise zur alten Stärke zu verhelfen.

Aber selbst wenn ihm das gelingt: An seinem grimmigen Blick würde das vermutlich wenig ändern.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.