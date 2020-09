München/Kansas City - Es sieht geradezu spielerisch aus: Clyde Edwards-Helaire tippelt mit kurzen Schritten hinter der Offensive Line, dreht sich mit seinem "Zwergenwuchs" von 1,70 Metern an den Schränken der O-Line vorbei.

Ein Sidestep und Gegenspieler Benardrick McKinney fliegt ins Leere. Kurz den Turbo gezündet und der kleine, kompakte Derwisch flitzt in die Endzone. Touchdown.

Es ist gerade einmal etwas mehr als eine Halbzeit im Auftaktspiel der 101. NFL-Saison zwischen den Houston Texans und Kansas City Chiefs gespielt und der Erstrunden-Pick der Chiefs zeigt allen, warum er nicht nur seiner Draft-Position gerecht wird, sondern warum er auch als heißer Anwärter auf den Offensive Rookie of the Year gilt.

In seinem ersten NFL-Spiel, das die Chiefs mit 34:20 gewinnen, tanzt Edwards-Helaire nach Belieben durch Houstons Abwehrreihen und sammelt so einen Yard nach dem anderen.

Der 21 Jahre alte Rookie scheint das fehlende Puzzleteil einer Offense zu sein, die die Liga in der vergangenen Jahren dominierte und jetzt mit dem einerseits spielerisch leicht, andererseits doch bulligen Laufstil des Running Backs noch schwerer ausrechenbar erscheint als zuvor.

Lob von Head Coach Andy Reid

25 Versuche, 138 Rushing Yards und ein Touchdown - einen besseren Start in seine NFL-Karriere hätte sich CEH kaum erträumen können. Seine Zahlen unheimlich beeindruckend - im Fantasy-Manager powered by ran erhält er 19 Punkte -, kommen an die Werte eines Kareem Hunt und dessen ersten Spiel im Chiefs-Trikot zwar nicht ganz heran, nicht weniger beeindruckend aber ist sein Spiel.

Der 32. Pick des diesjährigen Drafts überzeugt mit seinem Auftritt und avanciert so zum Leistungsträger in der Offense von Head Coach Andy Reid.

"Er hatte ein sehr gutes Training Camp", lobt Reid seinen neuen Running Back. "Er ist ein toller Spieler und wir wollten ihm den Ball geben, allerdings gibt es keine genaue Anzahl. Der Mix aus Pass- und Laufspiel hat uns dennoch sehr zufriedengestellt."

Filmanalyse als wichtiger Bestandteil des Trainings

Das "Springkraut", wie ranFootball-Experte Patrick Esume Edwards-Helaire während des Spiels nennt - "beim ersten Kontakt explodiert er" -, überzeugt vor allem mit seiner Kombination aus Beweglichkeit und Kompaktheit, die ihm im Lauf eine große Stabilität verleiht, mit der er so zahlreichen Tackles entkommt.

"Eigentlich musste ich nur an einem Spieler vorbei", erklärt Edwards-Helaire schmunzelnd, als er auf seinen ersten NFL-Touchdown angesprochen wird. Zu Beginn der zweiten Hälfte lässt der Neuling McKinney eben ins Leere rutschen und beendet einen 27-Yard-Lauf schließlich in der gegnerischen Endzone.

"Ich habe die ganze Woche über Filmaufnahmen angeschaut, besonders die zwei Spiele aus dem letzten Jahr. Ich bin gefühlt der einzige Neuling in der Offense, sodass ich verstehen musste, wie die Texans verteidigen", erklärt Edwards-Helaire. "Die Filmanalyse war wichtig für mich, so kam der lange Lauf dann auch mehr oder weniger zustande."

Eine neue Waffe für Patrick Mahomes

Wie das Spiel gegen die Houston Texans zeigt, ist die ohnehin schon gut bestückte Offensive der Chiefs durch Edwards-Helaires Präsenz auf dem Feld noch schwerer auszurechnen. Star-Quarterback Patrick Mahomes verfügt nun neben den Receiver-Waffen mit Tyreek Hill, Sammy Watkins, Mecole Hardman und Tight End Travis Kelce auch über einen sehr talentierten Ballträger, der dem Super-Bowl-MVP einen nicht geringen Teil der Spielgestaltung abnehmen kann.

"Er arbeitet sehr hart, lernt aus seinen Fehlern und rennt den Ball zwischen den beiden Tackles oder fängt ihn aus dem Backfield", berichtet Mahomes begeistert über seinen neuen Teamkollegen.

"Er ist eine weitere Waffe, die mir in dieser Offense jetzt zur Verfügung steht und natürlich werden weiterhin alles tun, um den Ball über das Feld zu bewegen und Touchdowns zu erzielen."

Kleiner Mann mit ansteckender Wirkung

Mit einer Größe von 1,70 Metern und einem Gewicht von 93 kg gehört der 21 Jahre alte Edwards-Helaire zu den kleinsten Running Backs der NFL - einzig Tarik Cohen von den Chicago Bears ist mit 1,67 Metern noch kleiner auf der Position. Diesen vermeintlichen Nachteil gleicht er nicht nur mit seiner Beweglichkeit aus, sondern zum Großteil auch mit seiner Leistung auf dem Feld.

"Es macht einfach Spaß, mit ihm zu spielen", sagt Star-Tight End Kelce. "Es ist einfach ansteckend, wenn du ihn so hart spielen siehst und er mit dem Ball läuft. Du möchtest auf das Feld, für ihn blocken und ihm ganz einfach bei seinen Plays helfen."

Wird er auch im Passspiel ein Faktor?

Letzten Endes profitiert auch das Passspiel von dem Rookie-Running-Back, so kann Reid dank Edwards-Helaires guten Leistungen verstärkt auf Play-Action-Spielzüge zurückgreifen und gegnerischen Abwehrreihen damit vor große Probleme stellen.

Obwohl er an der Louisiana State University auch als Receiver eingesetzt wurde, kann sich der Running Back bisher noch nicht als Passempfänger auszeichnen. Zwei auf ihn gedachte Pässe gingen ins Leere.

Fokussieren sich die Gegner auf das Pass- oder Laufspiel?

Durch Edwards-Helaire wird sich das Spiel der Chiefs nicht groß verändern, weiterhin über die Pässe von Patrick Mahomes definieren, durch den jungen Running Back dürfte sich das Laufspiel aber als Alternative anbieten - gerade bei deutlichen Führungen wie im dritten und vierten Viertel gegen die Texans.

Zugleich ermöglicht Edwards-Helaire eine offensive Flexibilität, die Kansas City so in den vergangenen Jahren selten zur Verfügung stand. Die Gegner der Chiefs stehen somit vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Konzentrieren sie sich auf die Verteidigung des Passspiels um Mahomes, Kelce und Co. oder auf das Laufspiel von Edwards-Helaire?

Die Kansas City Chiefs und ihre Fans werden auf jeden Fall noch eine Menge Freude mit ihrem Running Back haben - so viel steht nach dem 1. von insgesamt 16 Saisonspielen schon einmal fest.

Tom Offinger

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.