München/Washington - Wenn ein Coach einen Spieler über den grünen Klee lobt, dann muss das nicht immer etwas heißen. Gerade Pep Guardiola beherrscht das überschwängliche und übertriebene Lob für einen Spieler bestens.

Wenn jedoch ein unabhängiger Journalist einen absolut unbekannten Spieler lobt, dann darf man aufhorchen.

Bada ein "Motor, der nie aufhört"

Rhiannon Walker von "The Athletic" ist die offizielle Reporterin der Plattform für das Washington Football Team. Beim Preseason Spiel des WFT bei den New England Patriots beschrieb Walker den Deutschen bei seinem Sack an Mac Jones als "Motor, der niemals aufhört".

Sie listet Bada als einen der Gewinner des Spiels, auch weil Daron Payne, Jonathan Allen und Matt Ioannidis fehlten und der Münchner somit Snaps mit dem ersten Team der Mannen aus der US-Hauptstadt erhielt. Er nutzte seine Chance und feierte im ersten Spiel gleich seinen ersten, wenn auch nur halben, Sack.

German 🇩🇪 DT David Bada with a sack in last nights game @AFIReview pic.twitter.com/sP37q5IDEI — Alex Malchow (@MalchowAlex) August 13, 2021

Auch im Training findet die Reporterin nur lobende Worte für Bada. So soll er am Sonntag schon Offensive Linemen vor sich hergeschoben haben. "David Bada war eine absolute Maschine im heutigen Training. Eben hat er den inneren Lineman in Kyle Allen reingeschubst und somit gesackt", betonte Walker.

Neue Regeln für IPP-Spieler öffnen Tür für Einsatzzeit während der Saison

Nicht nur Badas großartige Leistungen im Training Camp bringen ihn näher an einen Kaderplatz, auch die neuen Regeln für Spieler des International Pathway Programs (IPP) könnten Bada entgegenkommen.

Denn im Gegensatz zu den vergangenen Jahren dürfen jene IPP-Spieler ab dieser Saison während der laufenden Spielzeit direkt aus dem Practice Squad aktiviert werden und in den Spieltags-Kader aufrücken.

Das ist nicht nur eine Chance für David Bada, sollten sich, wie im ersten Preseason Spiel gesehen, mehrere seiner Kollegen auf seiner Position verletzen. Sondern auch für Sandro Platzgummer von den New York Giants, Aaron Donkor von den Seattle Seahawks und jeden anderen Pathway-Spieler in der Liga.

Ob es bei Bada für den 53-Mann Kader am Ende reicht, ist noch offen. Den Grundstein dafür legt er jedoch in diesen Tagen. Der Rest liegt auch an den Coaches.

