München - David Mulugheta verdient Geldbeträge, von denen selbst die Superstars nur träumen können. Der Agent kassierte laute dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" im Jahre 2020 astronomische 46,7 Millionen US-Dollar.

Zum Vergleich: Der einzige Spieler, der im Jahre 2020 inklusive Signing Bonus etc. mehr verdient hat, ist Russell Wilson. Der Quarterback kam bei den Seattle Seahawks laut "sportrac" auf insgesamt 53 Millionen Dollar.

Im Gegensatz zu Wilson mag Mulugheta allerdings vielen Fans kaum bekannt sein, weil er sich eher im Hintergrund aufhält.

Er ist in den Medien nicht so präsent wie Leigh Steinberg, der in den 1990er Jahren das Vorbild für den Hollywood-Film "Jerry Maguire – Spiel des Lebens" mit Tom Cruise gewesen ist und unter anderem Patrick Mahomes vertritt.

Über ihn wird auch nicht so viel berichtet wie über die Agentin Alexa Stabler, die die Tochter eines früheren NFL-Quarterbacks ist und zudem ein attraktives Erscheinungsbild hat.

Doch David Mulugheta ist eben der Agent, dem momentan die Top-Stars vertrauen.

Deshaun Watson lobt Mulugheta: "Ich könnte nicht stolzer sein"

Seine größten Deals waren der 100-Millionen-Dollar-Vertrag von Jalen Ramsey bei den Los Angeles Rams und der 156-Millionen-Dollar-Deal von Deshaun Watson bei den Houston Texans.

Derzeit dürfte seine dringendste Aufgabe wohl darin bestehen, ein neues Team für den abwanderungswilligen Watson zu finden.

Watson lobt seinen Berater per Instagram in den höchsten Tönen: "Ich könnte nicht stolzer auf meinen Bro und Agenten sein. Er wurde zum mächtigsten Agenten der NFL ernannt und ist der jüngste, der dazu jemals ernannt wurde. Ich schätze dich und du weißt, dass das Team genauso hinter dir steht wie du hinter uns stehst."

Verträge über 1,5 Milliarden Dollar ausgehandelt

Insgesamt hat Mulugheta Verträge über 1,5 Milliarden Dollar ausgehandelt. Es gibt in der Welt des Sports keinen anderen farbigen Spieleragenten, der so erfolgreich ist wie er. Der 38-Jährige hofft, dass er damit den Weg für andere farbige Agenten ebnen kann.

"Ein Sieg für mich ist auch ein Sieg für andere afroamerikanische Agenten", sagte er gegenüber der "Los Angeles Times". "Ansonsten haben nämlich viele Familien irgendwann das Gefühl: Wir brauchen den alten, weißen und grauhaarigen Kerl, der unsere Verträge macht."

Und weiter: "Das größte Lob ist für mich, wenn nun ein anderer farbiger Agent oder eine farbige Agentin vor der Familie eines Spielers sitzt und sie nicht automatisch davon ausgehen, dieser Agent hätte nicht die gleichen Qualitäten wie ein weißer Agent."

Er unterstützt daher auch die Agentin Nicole Lynn, die vor dem NFL Draft 2019 den Nummer-3-Pick Quinnen Williams vertrat und somit die erste farbige Frau gewesen ist, die einen Top-5-Draft-Pick berät.

Bis heute sind die beiden gut befreundet. "Ich sage ihm immer: 'Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg, außer wenn ich gegen dich um einen Spieler kämpfe. Dann hoffe ich, dass du abstürzt und verbrennst", sagte Lynn einmal scherzhaft.

Der Vater arbeitete 16 Stunden am Tag als Verkäufer und Taxifahrer

Mulugheta entsprang einfachen Verhältnissen. Seine Eltern stammen aus Eritrea im Nordosten von Afrika. Dort wohnten sie in aus Lehm gefertigten Häusern ohne Strom.

Als junges Pärchen wanderten sie gemeinsam in die Vereinigten Staaten aus. In der Nähe von Dallas bewohnten sie eine Ein-Zimmer-Wohnung und zogen drei Kinder groß.

Der Vater musste zwei Vollzeit-Stellen nachgehen, um die Familie über Wasser zu halten. Oftmals hatte er 16-Stunden-Tage, arbeitete als Taxi-Fahrer und als Verkäufer. Seine große Motivation war, dass es seinen Kindern später besser ergehen solle.

Minab Mulugheta, der ältere Bruder von David, erinnert sich, dass sein Vater von den Heranwachsenden stets gute Noten verlangte: "Er hat gesagt: 'Wenn du deinen Schulabschluss hast, kannst Du entweder auf das College gehen oder du arbeitest bei McDonalds und verlässt unser Haus.'"

Die Freundschaft zu Jamaal Charles war wegweisend

David Mulugheta schrieb sich an der University of Texas ein und studierte Betriebswirtschaft. Dort freundete er sich mit dem talentierten Running Back Jamaal Charles an, der 2008 in der 3. Runde von den Kansas City Chiefs gepickt wurde und später vier Mal im Pro Bowl stand.

Hätte es diese Freundschaft nicht gegeben, wäre Mulugheta vermutlich nie ein Spieleragent geworden. Durch ihn lernte er nämlich dessen Agenten Andrew Kessler kennen, der ihm ein Praktikum bei der Agentur "Athletes First" anbot.

"Ich hatte erkannt, dass er einzigartig talentiert darin ist, Spieler zu vertreten", erzählt Kessler. "Er ist wirklich motiviert und hat die Fähigkeit, sich mit allen Spielern unterschiedlichsten Herkünften und Alters zusammenzutun."

Der erste Klient: Earl Thomas

Aus dem Praktikum wurde eine Vollzeitstelle. Der Safety Earl Thomas, der im Jahre 2010 von den Seattle Seahawks in der 1. Runde ausgewählt wurde und später den Super Bowl gewann, war sein erster Klient. Heute vertritt der dreifache Familienvater 38 Spieler.

Darunter befinden sich natürlich auch Akteure, dessen Karriere ins Stottern gerät.

Ein gutes Beispiel ist der Quarterback Dwayne Haskins, der 2019 der Erstrunden-Pick des Washington Football Team gewesen ist, später entlassen wurde und nun bei den Pittsburgh Steelers einen Neuanfang versucht.

Als der Spielmacher von Head Coach Ron Rivera öffentlich kritisiert wurde, trat der Agent ausnahmsweise einmal in die Öffentlichkeit, verteidigte seinen Spieler und wies auf die Unzulänglichkeiten beim Washington Football Team hin.

"Wir werden uns gegenseitig immer unterstützen", stellt Mulugheta klar. "Es geht uns niemals darum, Schlagzeilen zu produzieren. Aber wenn jemand öffentliche Kommentare zu einem unserer Jungs abgibt, dann werden wir darauf reagieren."

Kein Wunder also, dass er der Mann ist, dem die Stars vertrauen.

Oliver Jensen

