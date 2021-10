München - Beim Spiel der Buffalo Bills gegen die Houston Texans stand Dawson Knox gleich in mehrerer Hinsicht im Rampenlicht.

Nach einem fehlgeschlagenen Pass auf Bills-Receiver Stefon Diggs ging der Tight End an der Seitenlinie zu Boden, nachdem er von Texans-Safety Lonnie Johnson geschubst wurde. Die Aktion, die Houston eine 15-Yard-Strafe eingebrockt hatte, sorgte vor allem beim Social-Media-Team der Bills für Aufsehen.

So wurde gemutmaßt, dass sich der 24-Jährige seinen dramatischen Sturz beim Fußball abgeschaut haben könnte. Eine Vermutung, die Knox weder ablehnte noch bestätigte. So schrieb er via Twitter, dass er zwar in der Tat Fußball schaut, fragte dann aber schelmisch: "Hat euch die Einlage denn nicht gefallen?!"

Knox und Gronk mit den meisten Touchdowns

Das kleine Scharmützel in den sozialen Netzwerken blieb ob der sportlichen Leistung des Passempfängers allerdings nur eine Randnotiz. So überzeugte der 24-Jährige beim 40:0-Sieg gegen die Texans vor allem mit einer Sache: Effektivität.

Acht Mal wurde er von Quarterback Josh Allen angeworfen, fünf Bälle konnte er für insgesamt 37 Yards fangen. Fünf Catches alleine sind dabei keine sonderlich spannende Statistik, hätte er in diesem Zuge nicht auch noch zwei Touchdowns erzielt.

Nach vier NFL-Spieltagen steht der Tight End so gut da wie noch nie. Vier Touchdowns konnte er bereits verbuchen, damit führt er gemeinsam mit Bucs-Tight-End Rob Gronkowski die Liga-Statistik auf seiner Position an. Außerdem liegt er in der Riege der Bills-Passempfänger mit den meisten Targets mit Stefon Diggs und Cole Beasley gleichauf. 29 Yards in der Redzone sind zudem Team-Bestwert.

Allen lobt Tight End der Bills

"Ob es um das Blocken geht, das Fangen von Bällen, das Laufen von Routen – er findet einfach immer einen Weg, um anspielbar zu sein", lobte ihn sein Quarterback Josh Allen bei "ESPN": "Ich habe höchstes Vertrauen in diesen Kerl hier, und er wird immer besser werden."

Dass einmal der Spielmacher der Franchise derart positiv über Knox sprechen würde, war vor nicht allzu langer Zeit kaum denkbar. So wurden noch im Juni Witze über den Tight End gemacht, der sich mit einem Spezialisten für Sehkraft zusammengetan hatte, um seine Fähigkeiten zu verbessern.

In seinen ersten beiden NFL-Jahren wurde der einstige Drittrundenpick immer wieder kritisiert, weil er ungewöhnlich viele Bälle fallen ließ. Um seine Hand-Augen-Koordination zu verbessern, hat er sich vor der Saison die Unterstützung eines Sehspezialisten geholt – und dies scheint sich ausgezahlt zu haben. So ließ Knox in dieser Saison bislang nur einen Ball fallen.

Knox will sich auf sich selbst konzentrieren

"Es wird immer Lärm von außen geben, wenn es um Trades oder die Verpflichtung von Free Agents geht", erklärte der 24-Jährige im Hinblick auf die Gerüchte über einen möglichen Abgang aus Buffalo.

"Aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren, und ich muss jeden Tag besser werden. Sobald ich anfange, mir Gedanken darüber zu machen, was die Leute über die Tight-End-Position oder unsere Offense sagen, fange ich an, den Fokus zu verlieren."

