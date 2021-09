Köln (SID) - Neben der etablierten englischsprachigen RedZone bietet der Livestreamingdienst DAZN bei der Übertragung der US-Football-Profiliga NFL ab der in dieser Woche beginnenden neuen Saison auch eine deutschsprachige Konferenzschaltung an. Die NFL ENDZN gibt den Fans einen Überblick von allen Livespielen am Sonntag ab 19.00 Uhr deutscher Zeit.

Das Format konzentriert sich laut DAZN "auf die Spiele, bei denen sich ein Team innerhalb der 20-Yard-Linie des Gegners befindet. Wenn ein Team drauf und dran ist, Punkte zu erzielen, geht die NFL ENDZN dort live drauf." Sieben Stunden dauert die Sendung.

Außerdem zeigt DAZN in der Hauptrunde die Begegnungen in der Nacht zu Freitag, Montag (beide 02.20 Uhr) und Dienstag (02.15). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am Sonntag (19.00), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl LVI.