Denver/München - Die NFL verliert einen der besten Wide Receiver des vergangenen Jahrzehnts.

Am Montag hat Demaryius Thomas sein Karriereende bekannt gegeben. "Es war eine sehr harte Entscheidung. Ich habe immer mein Bestes gegeben, wenn ich irgendetwas angefangen habe. Jedes Jahr habe ich versucht, besser zu werden, obwohl ich wusste, dass ich älter werde", erklärte Thomas in einem Statement auf der Website der Denver Broncos.

Er ergänzte: "Es war manchmal sehr hart, aber ich bin dankbar, dass ich zehn, elf Jahre spielen durfte und jetzt etwas anderes machen kann. Ich bin glücklich und gesund und kann nun meine neue Herausforderung finden."

Thomas mit Super-Bowl-Titel an der Seite von Manning

Thomas wurde 2010 von den Broncos in der ersten Runde gedraftet, kämpfte aber in den ersten beiden Jahren mit einigen Verletzungen. Nachdem Quarterback-Legende Peyton Manning 2012 zu den Broncos kam, war Thomas aber die erste Option in der Denver-Offense. Fünf Mal in Folge wurde er in den Pro Bowl berufen und erreichte mit Denver zwei Mal den Super Bowl - einen davon gewann er mit den Broncos (2016).

5x Pro Bowler and Super Bowl 50 champion WR Demaryius Thomas announces his retirement after 10-year career. pic.twitter.com/d2jcY7B43V — NFL (@NFL) June 28, 2021

Während der Saison 2018 wurde Thomas nach achteinhalb Jahren in Denver zu den Houston Texans getradet. Dort riss nach sieben Einsätzen seine Achillessehne. Im darauffolgenden Jahr unterschrieb er bei den New England Patriots, wurde dort aber noch vor der Saison gecuttet. Später wurde er zu den New York Jets getradet, für die Thomas elf Partien bestritt. Im vergangenen Jahr kam der 33-Jährige nicht zum Einsatz.

Insgesamt stehen für Thomas 724 Receptions über 9.763 Yards und 63 Touchdowns zu Buche. Er gilt als heißer Kandidat für den "Ring of Fame" bei den Broncos.

