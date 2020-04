München – Ein kurzer Clip ist es nur. Ein paar Sekunden, mehr nicht. Doch die reichen.

Tristan Wirfs taucht in Zeitlupe aus dem Wasser auf und springt auf den Rand des Pools. Ohne Hilfe. Aus dem Stand. Im zweiten Versuch.

"Athletic Freak" nennen ihn die US-Amerikaner, das Video zeigt ganz gut, was damit gemeint ist.

Es zeigt, auf was sich die NFL freuen kann. Auf was sich das Team freuen kann, das den 21-Jährigen beim Draft (23. bis 25. April, live auf ProSieben MAXX und auf ran.de) auswählen wird. Lange wird er darauf wohl nicht warten müssen, er gilt in vielen Mock Drafts als Top-Ten-Pick. ran-Experte Jan Stecker sieht ihn zum Beispiel als geeignete Verstärkung für die New York Giants, die an vierter Stelle auswählen dürfen.

Klar: Auch seine beachtliche Liste an sportlichen Betätigungen im Laufe seiner noch jungen Karriere hinterlässt Eindruck. Neben dem Football holte er als Einzelsportler Titel im Diskus, Ringen und Kugelstoßen.

Doch beim Combine setzte er nochmal einen drauf. Diese paar Tage vor den Teams, Trainern und Scouts sind eine gute Möglichkeit, sich abzugrenzen, Ausrufezeichen zu setzen.

Wirfs setzte gleich mehrere.

Mehrere Ausrufezeichen

Den 40-Yard-Dash lief das Talent von der University of Iowa in 4,85 Sekunden, Bestwert von Spielern über 145 kg seit 2006 (bisher Greg Robinson mit 4,92 beim Combine 2014). Er überraschte zudem beim Vertical Jump mit einer Höhe von 36,5 Inches (14,4 cm) und überbot den Bestwert aller O-Liner seit 2006, den bisher Tackle Joshua Miles (36 Inches) inne hatte.

Ein Auftritt eines O-Liners für die Ewigkeit, jubelten einige Analysten.

Er besticht durch seine Größe (1,96 Meter) und seine imposanten 146 Kilogramm, durch die er aber nicht unbeweglich ist. Im Gegenteil: Der Junge ist agil, explosiv, schnell.

Flexibel ist er auch: Er spielte bereits Left und Right Tackle, viele glauben, dass er auch als Guard auf ganz hohem Niveau agieren kann.

Auch wenn er im Januar erst 21 wurde, hat er jede Menge College-Erfahrung, absolvierte in seinen drei Saisons in Iowa 2195 Offensive Snaps. Laut Pro Football Focus ließ er in der vergangenen Saison nur sieben Mal Druck auf den Quarterback zu. Er gilt als starker Run Blocker, Schwächen werden ihm bei der Pass Protection attestiert.

Ihm fehle ein wenig der Killerinstinkt, so die Kritiker. Er sei nicht gemein genug, höre er oft von den Scouts, verriet er.

Kein Lautsprecher, aber ein Anführer

Dafür kann er Verantwortung übernehmen - auf seine Weise. Nicht als Lautsprecher, das ist nicht sein Ding, sondern mit Leistung.

"Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen - ich möchte nicht sagen, dass ich ein ausgewiesener Anführer war - aber als größeres Kind sehen die Jungs zu dir auf. Nach Iowa zu kommen und das zu können, war etwas ganz Besonderes für mich."

Ein weiterer Pluspunkt, den die Scouts gerne sehen: Wirfs ist als angenehmer und freundlicher Zeitgenosse bekannt, einen Fehltritt aus 2018, als er betrunken Motorroller fuhr, hat er abgehakt. "Ein dummer Fehler", sagt er heute.

Motiviert durch Mama

Sein Ziel hat er nicht aus den Augen verloren. Ein Ziel, das er sich früh setzte, das mit seiner Mutter zu tun hat. "Als ich aufwuchs, sah ich sie mit ihrer Schwester telefonieren und sie fing an wegen Dingen wie Rechnungen zu weinen, weil sie mir einen neuen Baseballschläger, Handschuhe und so etwas kaufen musste. Als Kind merkt man das nicht. Aber als ich älter wurde, fand ich es heraus. Das motiviert mich", sagte er.

Das Motto im Hause Wirfs: Er bekam alles, was er brauchte. Aber nicht alles, was er wollte.

"Ich liebe sie mehr als sie weiß, und hoffentlich kann ich ihr das eines Tages zurückzahlen. Das würde mir sehr viel bedeuten", sagte Wirfs.

Er ist auf dem besten Weg dorthin.

