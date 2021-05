München - Football-Talente gibt es in den USA viele und nur die Wenigsten schaffen es tatsächlich in die NFL. Doch bei Justus Terry schauen die Scouts bereits jetzt ganz genau hin. Der 14-Jährige sorgt mit seinem außergewöhnlichen Körperbau für Aufsehen.

Der Defensive Lineman ist noch vier Jahre von einem Highschool-Abschluss entfernt und hat schon jetzt die ersten College-Angebote in der Tasche. Denn trotz seines jungen Alters ist Terry bereits 1,85 Meter groß und wiegt 118 Kilogramm.

Erstes Highschool-Jahr steht vor der Tür

Hierzulande weckt diese Geschichte Erinnerungen an Youssoufa Moukoko. Der Stürmer von Borussia Dortmund geriet schon im Alter von zwölf Jahren in die Schlagzeilen. In den Juniorenligen dominierte der Linksfuß seine gleichaltrigen Gegenspieler nach Belieben und avancierte im vergangenen Jahr mit 16 Jahren zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Bundesliga.

Ganz so früh wird Terry der Sprung in die NFL nicht gelingen. Doch "Jay", wie er sich selbst nennt, macht bereits fleißig auf sich aufmerksam.

In sozialen Netzwerken postet er Bilder seines muskelbepackten Körpers und teilt Videos von Trainingseinheiten. "Nach dem heutigen Workout bin ich bereit, mein Freshman-Jahr an der Manchester High School zu starten. 9. Klasse, ich komme", schrieb er auf Twitter.

Drei Colleges haben schon Angebote geschickt

Und schon jetzt haben sich drei Top-Colleges um ihn beworben. Die Universitäten von Eastern Kentucky, Western Kentucky und Southern California haben bereits Angebote für Terry entsendet. Um seine nahe Zukunft braucht sich der 14-Jährige also keine Sorgen zu machen.

Ob es anschließend auch für einen Sprung in die große NFL reicht, bleibt dennoch abzuwarten. Ersten Analysen zufolge könnte Terry am Draft 2025 teilnehmen. Die NFL-Scouts sollten das junge Talent also nicht aus den Augen verlieren.

