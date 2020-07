München/New York - Nachdem die NFL der Spielervereinigung NFLPA laut "nfl.com" mittlerweile angeboten hat, dass die Spieler mindestens in den ersten beiden Wochen des am 28. Juli startenden Trainingscamps täglich auf COVID-19 getestet werden, folgte nun offenbar die nächste Annäherungen der Liga in Richtung Spieler.

Denn wie die NFL-Experten Ian Rapoport und Adam Schefter unisono berichten, soll die NFL der NFLPA nun auch noch angeboten haben, sämtliche Preseason-Games abzusagen. Damit würden sie der Spielergewerkschaft, neben der Forderung nach täglichen Corona-Tests, in einem weiteren, großen Anliegen entgegenkommen - und somit auch einem regulären Start der neuen Saison am 10. September.

Von vier auf null Preseason-Games

Denn bislang wollte die NFL aufgrund bzw. auch trotz der Corona-Pandemie mindestens zwei der eigentlich vier angesetzten Preseason-Games durchführen lassen. Dann stand nach Verhandlungen mit der NFLPA im Raum, wenigstens eine Partie der Preseason zu spielen - doch die Spielervereinigung blieb hart und hatte damit nun scheinbar Erfolg.

Das Angebot der Liga soll laut NFL-Insider Dan Graziano zudem eine längere Akklimatisierungsphase im Rahmen der Trainingscamps beinhalten - ebenfalls ein Punkt, der der NFLPA in den zurückliegenden Verhandlungen wichtig war.

Einigung noch nicht offiziell

Allerdings habe die Spielervereinigung der Liga bislang laut den Berichten von Rapoport und Schefter noch nicht mitgeteilt, ob sie das beschriebene Angebot annehmen werden. Es bleibt also spannend.

