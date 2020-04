München – Jalen Hurts zögert nicht, er weiß, wo CeeDee Lamb steht.

Der Wide Receiver blickt an der 30-Yard-Linie dem Ball seines Quarterbacks entgegen, fängt ihn, richtet den Blick gen Endzone – und sieht ziemlich viele Trikots in Orange.

Ein schneller Antritt, ein paar Meter schräg nach links, geradeaus, einmal antäuschen, nach links, nochmal tänzeln, dann nach rechts durchstarten: In den sechs Sekunden nach dem Fang lässt er fünf Gegenspieler der Texas Longhorns ganz alt aussehen, sprintet in die Endzone.

Gespür und Gefühl für Raum und Gegner

Drei Touchdowns feiert er an diesem Tag für die Oklahoma Sooners.

14 sind es 2019 insgesamt. Dazu 1327 Yards. Auf 32 Touchdowns und 32392 Yards kommt er in drei Jahren.

"Er hatte immer ein angeborenes Gespür für das Spiel und die Leute im Raum", sagt sein College-Coach Lincoln Riley. Instinkte also. Eine Fähigkeit, die man nicht lernen kann. Die hat man, oder auch nicht. Genauso wie das Gefühl für den Raum und den Gegner.

Was dazu führt, dass er oft die richtigen Entscheidungen trifft, antizipieren kann, dazu vielseitig ist. Kombiniert mit seiner körperlichen Entwicklung bietet sich den Teams im Draft ein starkes Receiver-Komplettpaket. Viele Argumente für den anstehenden Draft (in der Nacht vom 23. auf den 24. April ab 1:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Es mag Spieler geben, die in dem einen oder anderen Bereich etwas besser sind. So gibt es definitiv schnellere Receiver, Lamb lief den 40-Yard-Dash beim Combine in 4,5 Sekunden.

"Aber ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der ein so gutes Gesamtpaket hat wie er. Wir sprechen über Erfahrung, über die Routen, das Blocken und über die Fähigkeit, auf dem ganzen Feld zu spielen. Er hat einzigartige Fähigkeiten", so Riley.

Wie sein Können nach dem Catch. Von seinen 3292 Yards sammelte er 1520 Yards, nachdem er den Ball gefangen hatte, elf Yards waren es nach dem Catch pro Reception im Jahr 2019. Laut Pro Football Focus kam er zudem auf 26 verpasste Tackles mit dem Ball in der Hand.

Vergleich mit Hopkins

Auch hier unterstreicht eine Szene das Geschriebene: Gegen Kansas State bekommt er an der eigenen 30-Yard-Linie den Ball, lässt erneut ein paar Gegenspieler stehen und läuft die 70 Yards in die Endzone. Auch hier kommt seine starke Physis zum Tragen, seine agilen Finten und Laufwege.

Eigenschaften, die zu einem immer wieder angestrengten Vergleich führen: DeAndre Hopkins. "Auf dem Feld willst du nichts mit ihm zu tun haben, wenn du ein Cornerback bist, weil er das Körperliche mitbringt", sagt ESPN-Analyst Mel Kiper: "Viele dieser Cornerbacks in der NFL wollen nicht physisch spielen. Sie wollen nicht tackeln. Und wenn das bei CeeDee Lamb der Fall ist, wird dieser Cornerback in große Schwierigkeiten geraten."

Für Lamb ist das "ein großes Kompliment. DeAndre macht einen großartigen Job in der Liga. Er ist einer der Top-Empfänger, ein Mann, der ein Team führen kann und beeindruckende Catches erzielt", sagte der 21-Jährige, der als Teenager zu "CeeDee" kam. Denn eigentlich heißt er Cedarian, doch das war seinem früheren Coach zu lang für schnelle Ansagen. Nur seine Mutter nennt ihn so, und auch nur dann, wenn sie sauer auf ihn ist.

Auf eine schnelle Ansage hofft Lamb auch beim Draft.

Die Top Ten dürften wahrscheinlich sein, sein Status als Top-Receiver der Talentewahl nicht unbedingt, da misst er sich mit den Alabama-Konkurrenten Jerry Jeudy und Henry Ruggs III.

Im Draft die erste Wahl?

Sollte er der Top-Receiver werden, würde ihm das "viel bedeuten und ich bin dankbar dafür", sagte Lamb bei CBS Sports. "Ich kann es einfach nicht erwarten, dass es passiert. Bis jetzt war es ein Traum." Geprägt haben ihn auf dem Weg dorthin auch Schicksalsschläge. Mit 14 verlor er seinen Stiefvater, im Senior-Jahr auf der High School seinen Onkel, der wie ein Vater für ihn war. Im vergangenen Jahr verstarb auch noch seine Tante.

"Ich nutze einfach jede Gelegenheit und jeden Segen, den ich bekomme. Und damit meine ich aufwachen und am Leben sein", sagte Lamb. "Zu jedem Zeitpunkt kann alles passieren. Ich versuche, im Moment zu leben, den Moment zu nutzen und so glücklich wie möglich zu sein. Das Leben ist zu kurz." Was macht ihn zur besten Passempfänger-Wahl? "Meine Yards nach dem Catch", sagte Lamb. "Meine Vielseitigkeit, innen und außen, ich kann jede Route laufen, die nötig ist. Ich bin das größere Ziel. Und ich bin ein Macher. Ich liebe es, Football zu spielen."

Möglicherweise schließt sich beim Draft sogar ein Kreis. Denn bei den Sooners spielte er zusammen mit Baker Mayfield, Kyler Murray und Hurts. Sein Lieblings-Quarterback? Murray, wie er zuletzt durchblicken ließ.

Die Cardinals haben den achten Pick im Draft. Sie haben Murray. Und sie haben seit dieser Offseason auch Hopkins.

Ist da überhaupt noch Platz? Klar, findet Lamb: "Dann hätten sie zwei von uns. Das wäre ein Spaß. Ich wäre dann wie der kleine Bruder von allen und könnte von vielen großartigen Menschen lernen."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.