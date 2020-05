München/Carolina - 1,96 Meter groß, 147 Kilogramm schwer – Derrick Brown ist ein Gigant auf dem Spielfeld. Der Defensive Tackle galt beim NFL Draft als der beste Spieler auf seiner Position und wurde von den Carolina Panthers an Position 7 ausgewählt.

Heute ist sein Körper sein Kapital und bringt ihm in den nächsten vier Jahren 23,6 Millionen US-Dollar ein. Früher allerdings war sein Körper der Grund für fiese Mobbing-Attacken seiner Mitschüler.

Ein sanfter Riese

"Als größtes Kind seiner Schulklasse wurde er immer als Riese angesehen. Aber er war ein sanfter Riese, kein Rabauke", sagt seine Mutter Martha Brown. Derrick erinnert sich an die früheren Mobbing-Attacken zurück: "Viele Kinder haben mich gemobbt. Ich habe nicht verstanden, warum“, sagte er bei "CBS Sports": "Es hat mich traurig gemacht."

Mag er heute ein explosiver Spieler sein, so war er früher noch ein sehr zurückhaltendes Kind. Er erinnert sich, dass ein Mitschüler ihm in der Schule sein Musikinstrument wegnahm und in das Gebüsch warf.

Seine Reaktion? Es gab keine! Brown ging zu seinem Instrument und hob es wieder auf. Ihm fehlten jegliche Aggressionen, um sich zur Wehr zu setzen.

Während des Trainings versteckt und Donuts verschlungen

Alleine schon aufgrund seiner auffälligen Statur war für jeden ersichtlich, dass Brown ein guter Footballspieler werden könnte. Ihm selbst allerdings war das zunächst nicht klar. Leidenschaft für den Sport? Fehlanzeige! Laut seiner Mutter habe er freitags nur deshalb Football gespielt, weil er am Samstag zur Belohnung Süßigkeiten bekam.

Zwischenzeitlich wollte er mit dem Sport sogar ganz aufhören. Einmal versteckte er sich während einer Trainingseinheit zwischen den Tribünenreihen, um heimlich ein paar Donuts zu verdrücken. Als der Trainer ihn fand, sagte Derrick, er habe keine Lust mehr auf Football.

Eine Einstellung, die seine Mutter nicht akzeptierte. "Wenn du etwas anfängst, muss du es auch zu Ende bringen", soll sie ihrem Sohnemann gesagt haben. Genau in diesem Moment soll es in Brown klick gemacht haben. Ihm wurde klar, dass der Sport ihm viele Möglichkeiten bieten könnte.

Drei Jahre später war Brown einer der begehrtesten Rekruten des Landes, wurde von sämtlichen Top-Universitäten mit Stipendien umworben. Er entschied sich für die Auburn University und setzte dort seinen rasanten Aufstieg fort: Als Freshman, wenn andere Talente sich erst noch an das höhere College-Niveau gewöhnen müssen, verzeichnete er bereits elf Tackles, einen Sack und einen eroberten Fumble.

Mit seinem Mix aus Physis und Explosivität ist er der Garant für eine starke Laufverteidigung. Aber auch im Pass-Rush überzeugt er regelmäßig, kam vergangene Saison auf vier Sacks und zwei forcierte Fumbles.

Studium abgeschlossen, um ein Vorbild zu sein

Brown hätte sich bereits 2019 für den NFL Draft anmelden können und wäre vermutlich in der 1. Runde gepickt worden. Doch im Dezember 2018 erfuhr er, dass seine Freundin schwanger ist. Nun könnte man vielleicht meinen, dies wäre ein guter Grund, um schnell in der NFL unterzukommen und die ersten Millionenbeträge zu kassieren.

Doch Brown tickt anders. Für ihn war genau dies Motivation genug, um noch ein Jahr am College dranzuhängen und sein Studium im Bereich Marketing abzuschließen - einfach um für seinen Sohn ein Vorbild zu sein.

Der Gedanke dahinter: Wie sollte er später seinem Nachwuchs verdeutlichen, dass eine Ausbildung wichtig sei, wenn er selber sein Studium abgebrochen hätte? "Ich weiß, dass er viele Dinge für sich selber wollte, aber jetzt, wo er ein Baby hat, hat dies oberste Priorität für ihn", erklärte sein Vater James Brown.

Derrick Brown selbst sagt: "Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe meinen Abschluss in der Hand und war nun trotzdem ein Top-10-Pick. Mehr kann man von seinem Leben nicht erwarten."

Trainer Rhule lobt Brown als Athlet und Mensch

Panthers-Trainer Matt Rhule soll sich bereits früh vor dem Draft auf Derrick Brown festgelegt haben. "Er ist einfach eine physische Gewalt", sagte der Head Coach gegenüber "ESPN": "Aber jeder, der in der 1. Runde gedraftet wird, ist ein großartiger Spieler. Wir wollten daher Typen finden, die nicht nur großartige Athleten sind, sondern auch großartige Menschen."

Auf Brown würde beides zutreffen: "Er dominierte das ganze Jahr in der SEC gegen den Lauf und gegen den Pass, er ist ein großartiger Mensch, ein großartiger Wettkämpfer und ein wichtiger Baustein für unsere Zukunft."

Oliver Jensen

