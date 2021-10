Nashville - Derrick Henry war wieder einmal die "Lebensversicherung" der Tennessee Titans. Mit einem Raumgewinn von insgesamt 156 Yards und drei Touchdowns lief er die Buffalo Bills im wahrsten Sinne des Wortes über den Haufen.

"Ich liebe es einfach, hier zu spielen und zu versuchen, der beste Spieler und Teamkollege zu sein, der ich sein kann", sagte er nach dem Spiel. "Ich versuche einfach, meine Chancen zu nutzen und meine Spiele zu machen. Ich bin bereit, alles zu tun, was ich tun kann, um meiner Mannschaft zum Sieg zu verhelfen."

Der 27-Jährige ist in der aktuellen Verfassung kaum zu stoppen. Nach sechs Spieltagen hat er bereits 783 Rushing-Yards und zehn Touchdowns vorzuweisen. Beides sind mit großem Abstand die Bestwerte der NFL.

Bestmarke von Priest Holmes eingestellt

Er lief nun in zwei Partien in Folge für jeweils mindestens 130 Yards und drei Touchdowns. Dies gelang seit dem Jahre 1950 zuvor lediglich Priest Holmes im Jahre 2004.

Damit nicht genug: In seinen sechs Jahren NFL hat Henry insgesamt 65 Touchdowns erzielt. Damit zog er in der Franchise-Rekordliste an Eddie George vorbei, der auf insgesamt 64 Touchdowns kam. Selbst die Franchise-Bestmarke von Earl Campbell, der zwischen 1978 und 1984 insgesamt 73 Scores verbuchte, dürfte bei gleichbleibender Form in dieser Saison noch fallen.

"Er ist momentan der beste Spieler in der NFL", sagt James Jones vom "NFL Network" über Henry.

In dieser Form könnte Henry der erste Running Back seit Adrian Peterson im Jahre 2012 werden, der als MVP ausgezeichnet wird. Lediglich Kyler Murray von den Arizona Cardinals dürfte Stand heute als Quarterback bessere Chancen auf die Auszeichnung haben.

"Wir springen weiterhin auf Derricks Rücken und er ist bereit und dazu in der Lage, uns zu tragen", sagte Head Coach Mike Vrabel. "Du weißt, dass du seine Qualitäten vor und hinter der Pocket hast und jederzeit einsetzen kannst."

Derrick Henry: Mit über 35 km/h zum Touchdown

Das Highlight des Spiels war der 76-Yard-Touchdown-Lauf, mit dem Henry zu Beginn des zweiten Viertels für den ersten Touchdown des Spiels sorgte. Dabei kam er auf eine Geschwindigkeit von 35,08 km/h. Der schnellste Wert, der in dieser Saison von einem Ballträger gemessen wurde.

"Mit Derrick im Backfield machst du bei jedem Play noch ein bisschen mehr", sagt Titans-Center Ben Jones. "Man weiß nie, welches Play es im Spiel sein wird, in dem er plötzlich durchbricht. Dieses Play hat bei uns definitiv für einen Funken gesorgt. Und die Defense hat sich daraufhin sicherlich gesagt: 'Hey, wir müssen ihn hier stoppen."

Die Verteidigung der Buffalo Bills ist eine von vielen in der NFL, die an diesem Vorhaben gescheitert ist. Henry erlief in den vergangenen fünf Saisonspielen jeweils mindestens 113 Yards oder mehr.

Er mag der Hauptgrund für den erfolgreichen Saisonstart der Tennessee Titans sein. Doch auch unabhängig vom Running Back handelt es sich um eine Mannschaft, die sich gefunden hat und von Rückschlägen nicht so einfach aufhalten lässt.

Die Verletzungsausfälle von Cornerback Caleb Farley und Left Tackle Taylor Lewan, die sich während der Partie ereigneten, ließen sich gut kompensieren. "Es ist immer bedauerlich, wenn Jungs aus dem Spiel gehen. Aber deshalb trainieren wir, deshalb haben wir ein Team, einen breiten Kader. Andere Jungs kommen ins Spiel und übernehmen ihren Part", sagt der Trainer.

Tennessee steht nun bei einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen. Zum Saisonauftakt unterlagen sie den überragenden Arizona Cardinals, in Week 4 überraschenderweise auch den New York Jets. Ansonsten allerdings hinterlässt die Mannschaft aus Nashville einen stabilen Eindruck.

Können die Kansas City Chiefs Henry stoppen?

"Wir haben das Gefühl, dass wir jeden in der Liga schlagen können. Ob wir es nun tun oder nicht – wir haben immer diese Mentalität", sagt Vrabel. "Wir werden uns nun darauf vorbereiten, nächste Woche gegen einen anderen exzellenten Gegner anzutreten."

Gemeint ist der letztjährige Super-Bowl-Teilnehmer Kansas City Chiefs, der am Sonntag bei den Titans zu Gast sein wird. Kansas City ließ bislang pro Spiel durchschnittlich 133,2 Rushing-Yards zu – der sechstschwächste Wert der NFL.

Umso schwieriger dürfte es werden, Henry zu stoppen.

Oliver Jensen

